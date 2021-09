Condutor morre durante exame prático para a CNH em Santarém

Um homem identificado como Jaime Elói, de 60 anos, foi vítima de um mal súbito enquanto prestava o exame prático para emissão de licença na categoria ‘E’ da CNH. O episódio correu por volta das 14h da última segunda-feira (13) nas dependências do Detran de Santarém, no oeste do Pará.

De acordo com informações de Adilson Soares Coelho, enfermeiro que integrou a equipe do Samu acionada para prestar socorro à vítima, o primeiro atendimento foi feito por bombeiros civis que estavam no prédio do Detran. Assim que chegaram ao local os paramédicos fizeram os procedimentos de emergência para que Jaime pudesse ser transferido, mas já no pronto-socorro municipal ele acabou falecendo.

“Recebemos uma solicitação de um colaborador do Detran informando que um homem havia passado mal. Quando nossa equipe chegou no local se deparou com uma pessoa fazendo massagem cardíaca. Ainda procedemos ao atendimento, mas ele evoluiu a óbito no PSM”, relatou.