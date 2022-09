Conceição do Araguaia, no sul do Pará, vive um novo momento de desenvolvimento

O município de Conceição do Araguaia era conhecido, antes, como “buracolândia” ou “lixão” e, hoje, se transformou “em uma cidade dos sonhos, a princesinha do sul do Pará”. A afirmação é do prefeito Jair Lopes Martins (MDB). Durante a sua gestão, que está completando seis anos, ele afirmou ter gerado mais de 10 mil empregos no município. Segundo o IBGE, Conceição do Araguaia tem hoje em torno de 49 mil habitantes.

O prefeito disse que o município vive, hoje, uma nova história. “Nós temos uma mineradora que está em plena instalação no município. É um investimento de mais de 500 milhões de dólares. Com isso, tem-se gerado emprego e renda em Conceição do Araguaia”, afirmou. A mineradora vai trabalhar com níquel e, para tanto, será montada uma indústria no município. O minério vai sair 70% beneficiado do município de Conceição do Araguaia.

Há, ainda, a ida de novas empresas para o município, o que também tem gerado emprego e renda para a população. “Nós temos, hoje, um setor hoteleiro totalmente aquecido devido a esses novos empreendimentos no município de Conceição do Araguaia. Nós temos aí os nossos restaurantes todos lotados também com essa vinda desses novos investimentos para o município de Conceição do Araguaia”, afirmou.

A reforma de escolas e outros equipamentos públicos fazem parte do cronograma de obras (Divulgação / Prefeitura de Conceição do Araguaia)

Investimentos atuais no município giram em torno de R$ 60 milhões

Esses novos investimentos também permitiram um aumento considerável no PIB (Produto Interno Bruto) do município. “Então Conceição do Araguaia hoje vive novos rumos. Não só também devido a investimento da mineradora quanto o de novas empresas vindo pra cá, mas também quanto às obras”, completou. Atualmente, o município de Conceição do Araguaia tem um investimento em torno de R$ 60 milhões de reais em obras, executadas em parceria com os governos federal e estadual, como também com investimentos próprios da prefeitura municipal de Conceição do Araguaia. “Hoje nós temos a geração de emprego e renda conforme eu disse também com os serviços gerados com as obras do município de Conceição do Araguaia”, afirmou.

Esses R$ 60 milhões estão sendo investidos em reformas de praças, calçamento de rua, construção de pontes em concreto, reformas de escolas, recuperação de estradas vicinais, asfaltamento de ruas. A prefeitura municipal terminou agora a obra de uma escola em tempo integral e está concluindo mais uma unidade, que também será uma escola de tempo integral. “As nossas crianças vão ter quatro alimentações diárias, com aula de música, quadro de esporte coberta. É um investimento também na área da educação para trazer mais qualidade de vida para a população do nosso município”, afirmou.

O Fest Verão atraiu cerca de 1 milhão de turistas em 28 dias de programação (Divulgação / Prefeitura de Conceição do Araguaia)

Um milhão de turistas passaram pelo município durante o Fest Verão

O prefeito Jair comentou, também, sobre o Festival de Verão, o Fest Verão, que ocorreu de 25 de junho a dia 31 de julho. “Foi uma porta que se abriu para o município de Conceição do Araguaia - ou seja, o investimento no turismo”, disse. Ele explicou que a cidade hoje vive basicamente da agricultura familiar. “Sem dizer, claro, dos investimentos que eu falei que estão chegando”, disse. Há 36 assentamentos no município. “Então nós vivemos basicamente hoje da agricultura familiar, do assentado e também do nosso turismo”.

Um milhão de turistas passou pelo município durante os 35 dias do festival de verão. “Nós tivemos todos os hotéis lotados. Tivemos donos de restaurante que chegaram a vender R$ 40 mil em um só dia dentro dessa programação do Fest Verão, onde foi gerado aí em torno de mil empregos dentro das suas barracas com garçons, com vendedores ambulantes, com o comércio comprando mais, contratando mais pra que se pudesse atender o cliente”, contou.

Os hotéis e restaurantes contrataram mais pessoal. “Então o nosso município hoje vive uma nova história, vive uma nova realidade, graças a Deus, com tudo isso que tem acontecido”, afirmou. O servidor municipal recebe seus salários antecipados. “Tem dia que nós chegamos a pagar aqui no dia 28 do mês quando a nossa obrigação é pagar no quinto dia útil do mês”, contou. “Nós temos hoje funcionário com salários em dia. Sem dizer que, no final de 2021, nós pagamos o 14º salário e meio para educação, porque nós economizamos no decorrer do ano. Não enchemos a folha então pra gente bater o índice de 72%, que é obrigatório. Nós pagamos o décimo quarto salário e meio”, afirmou.

Prefeito comemora fato de nunca ter havido greve em sua gestão

O comércio local hoje faz questão de vender para a prefeitura municipal, porque a prefeitura paga em dia. “Nunca tivemos uma greve dentro da nossa gestão nesses seis anos de gestão que estamos completando, porque nós fizemos toda adequação, a reposição salarial de acordo com os nossos funcionários. Sentamos, reunimos, fizemos toda a reposição salarial. Pagamos o nosso 13º em duas parcelas. Pagamos a metade do mês de julho e a outra metade em dezembro. Isso é para aquecer o comércio. Então a de julho já pagamos. Em dezembro vamos pagar os 50º restantes”, disse.

“Então hoje nós temos uma cidade aquecida, temos uma cidade hoje desenvolvida, temos uma cidade hoje que vive uma nova história, uma nova página”, completou.

A prefeitura também está implantando lâmpada de LED em todo o município. “Com isso, vamos gerar uma economia na taxa de iluminação pública. Isso com recursos próprios da taxa de iluminação que eu sempre deixo esse dinheiro na conta, junto ele e agora a gente está colocando lâmpada de LED nas ruas de Conceição do Araguaia”, afirmou.

O prefeito Jair também faz um balanço positivo na área de segurança pública. “Nós temos uma cidade hoje que tem uma segurança pública de primeira - ou seja, os roubos, os assassinatos do nosso município de Conceição do Araguaia hoje foram reduzidos. Nós temos uma cidade onde as pessoas têm uma perspectiva de vida maior com investimento na saúde, com investimento na educação”.