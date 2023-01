Comunidade São Felipe ganha escola com arquitetura moderna em Barcarena

O final de ano em Barcarena está sendo marcado pelo início de uma série de inaugurações de novas escolas no município. A primeira delas, que foi inaugurada na última terça-feira (27), fica na comunidade São Felipe, próxima a rodovia PA-151. A Secretaria Municipal de Educação de Barcarena entregou um novo prédio em alvenaria para substituir o mais antigo, que foi demolido para dar lugar à atual estrutura. “Está maior e mais moderna, com uma arquitetura arrojada”, disse Ivana Ramos, secretaria de Educação do município.

Segundo a prefeitura de Barcarena, a escola de ensino infantil e fundamental da comunidade São Felipe expandiu sua área construída para 308 m², com duas salas de aula, pátio de recreio coberto, além de um playground. O prédio terá capacidade para atender até 68 alunos por turno. As obras iniciaram em maio deste ano e foram entregues dentro do prazo. Os estudantes vão começar o novo ano letivo de 2023 com escola nova.

"Esse novo modelo de escola nos traz a possibilidade de entender que a gente pode ir muito mais além do que a gente pensa. Pretendemos começar a melhorar a qualidade de vida para os nossos professores, a qualidade de vida para os nossos alunos e, principalmente, o modelo de nova realidade para os nossos munícipes”, diz Ivana Ramos, secretaria municipal da Educação.

De acordo com a prefeitura, a mudança vai melhorar o trabalho também dos professores em sala de aula. A escola de São Felipe e as outras que foram projetadas pela gestão municipal serão climatizadas para deixar o ambiente mais fresco em dias de muito calor e não comprometer o rendimento dos alunos em sala de aula. Além da Escola São Felipe, a prefeitura tem outras 18 escolas em construção para finalizar e entregar.

Todas as dezenas de novas unidades de ensino que estão sendo erguidas e algumas quase prontas para a entrega seguem o mesmo espero de modelagem arquitetônica, com projetos inovadores, progressistas e ousados. A escola de São Felipe é a primeira a ser entregue agora em dezembro, mas o prefeito Renato Ogawa vai seguir um calendário de inaugurações a partir de janeiro de 2023.