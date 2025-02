Como emagrecer comendo comida típica do Pará? Veja dicas para se deliciar sem culpa

A culinária paraense é rica em sabores intensos e ingredientes exóticos, como o jambu, o tucupi e o açaí. No entanto, muitas pessoas acreditam que pratos como maniçoba, vatapá e açaí com farinha podem atrapalhar a dieta. Mas será que é possível emagrecer saboreando essas delícias? Veja dicas para emagrecer enquanto aproveita a comida típica do Pará:

A nutricionista Simone de Brito afirma que é possível emagrecer sem abrir mão da culinária paraense, desde que sejam feitas escolhas inteligentes e respeitadas as quantidades adequadas. Para ela, o essencial em uma dieta não é a restrição, mas o equilíbrio.

"O importante é consumir os alimentos na quantidade certa para atender às necessidades do corpo sem excessos ou déficits nutricionais", explica. Segundo Simone, a inclusão de fontes de fibras e proteínas é fundamental para tornar a alimentação mais equilibrada.

(Divulgação/ Simone Brito)

A especialista também destaca a riqueza nutricional dos ingredientes típicos do Pará, como os peixes de água doce e as frutas exóticas, incluindo cupuaçu, bacuri e pupunha. O açaí, um dos alimentos mais consumidos na região, tem alto teor calórico, mas pode ser incluído na dieta de forma equilibrada.

Como escolher os ingredientes certos?

A base da culinária paraense é rica em alimentos naturais, como peixes, frutas e folhas. Prefira:

Frutas regionais como cupuaçu, taperebá e bacuri, que são fontes de vitaminas e fibras. Manga e graviola são fontes de vitaminas, minerais e fibras, que auxiliam na digestão e na saciedade.

Tucupi e jambu, que dão sabor sem adicionar muitas calorias.

Peixes como Tucunaré, tambaqui e pirarucu são ricos em proteínas e gorduras boas, que auxiliam na saciedade e no bom funcionamento do organismo.

Frutos do mar como camarão, caranguejo e ostras são fontes de proteína, zinco e outros nutrientes importantes para a saúde.

O açaí é rico em antioxidantes, fibras e vitaminas, o açaí é um aliado na perda de peso, desde que consumido com moderação e sem adição de açúcar.

Ervas e temperos como chicória e pimenta-de-cheiro adicionam sabor e aroma aos pratos, além de possuírem propriedades medicinais.

Veja como preparar comidas típicas paraenses de forma mais saudável

Para aproveitar o melhor da gastronomia paraense de forma saudável, é importante escolher preparos que preservem os nutrientes e reduzam a quantidade de gordura e calorias. Veja:

Peixes assados ou grelhados: Evite as versões fritas, que são mais calóricas e podem conter gorduras prejudiciais à saúde.

Evite as versões fritas, que são mais calóricas e podem conter gorduras prejudiciais à saúde. Frutos do mar cozidos ou no vapor: Opte por preparos mais leves, que preservam os nutrientes e o sabor dos alimentos.

Opte por preparos mais leves, que preservam os nutrientes e o sabor dos alimentos. Açaí sem adição de açúcar: Consuma o açaí puro ou com frutas de baixo índice glicêmico

Consuma o açaí puro ou com frutas de baixo índice glicêmico Sucos naturais: Prepare sucos com frutas frescas e sem adição de açúcar, como cupuaçu, graviola e acerola.

Prepare sucos com frutas frescas e sem adição de açúcar, como cupuaçu, graviola e acerola. Moderação nos acompanhamentos: Arroz, farinha de mandioca e pirão são ricos em carboidratos, por isso, consuma, mas com moderação.