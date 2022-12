Comitiva de São Benedito da Praia chega ao município de Bragança

O período que vai até o dia 8 de dezembro marca o retorno da comitiva do glorioso São Benedito da Praia, que desde do mês de abril estava esmolando pelas comunidades do rio Caeté, em Bragança, no nordeste paraense. Nesta quinta-feira, 8, a comitiva chegou à última comunidade, em Camutá, de onde partiu de barco com destino ao trapiche da sede do município.

VEJA MAIS

A comitiva de São Benedito da Praia é uma das três comitivas que peregrinam e esmolam durante o ano inteiro, cada uma delas em uma região específica do Caeté, como explica o historiador e coordenador da festividade de São Benedito, Dário Benedito Rodrigues. “As Comitivas são a da Colônia, dos Campos e da Praia. A esmolação dura o ano inteiro e elas antecedem e fazem parte da tradição da Festa da Marujada de São Benedito, que tem 224 anos”, explicou.

O grupo foi recepcionado por cerca de 10 mil pessoas e, este ano, a acolhida teve um significado especial, tendo em vista que nos dois últimos anos a cerimônia não pôde ser realizada por conta das restrições da pandemia da Covid. “As pessoas estavam com saudades desta tradição, que é tão importante para todos nós, devotos de São Benedito. Dois anos sem poder festejar como manda a tradição não foi fácil, especialmente em razão de tudo que passamos com a pandemia da Covid”, contou Dário Rodrigues.

O dia 8 de dezembro marca o retorno da Comitiva do Glorioso São Benedito da Praia que estava desde do mês de abril esmolando pelas comunidades do rio Caeté, em Bragança (Divulgação)

Do trapiche, a comitiva seguiu para casa de uma moradora da cidade, onde a imagem permanece até a sexta-feira, dia 9, e segue visitando outras residências até o dia 16 de dezembro, quando acontece o encontro da três imagens de São Benedito, na igreja do padroeiro. “A comitiva com a imagem do santo almoça e janta na casa da promesseira Olga Figueiredo, localizada no bairro da Aldeia. Amanhã fica em outra casa e assim vai até o 16, quando começa a 224° Festividade em honra a São Benedito”, explicou o coordenador da programação.

As imagens permanecerão na Igreja de São Benedito até abril do próximo ano, período em que recomeçam as esmolações em louvor ao padroeiro de Bragança. Cada comitiva é formada por onze homens e um encarregado, que conduzem uma imagem de São Benedito. “Durante as esmolações a comitiva canta e reza em latim e eum português”, destaca Dário Rodrigues.

Esmolação

A esmolação é um ritual religioso em que a imagem é conduzida até as casas dos devotos e recebe ofertas que podem ser em dinheiro, oferendas com animais, frutas e o que mais o dono da casa puder oferecer a São Benedito. Segundo o historiador e coordenador da Marujada, o valor arrecadado é simbólico e faz parte da tradição. “A Marujada não é organizada com o que é arrecadado. Mas a esmolação faz parte da tradição que tem mais de duzentos anos. As comitivas anunciam que a festa vem aí”, conta Dário.