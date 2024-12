Comércio de Belém tem alta na procura por looks de Réveillon; cores revelam desejos para 2025

O fim do ano transforma o comércio de Belém em um ponto de encontro de consumidores, buscando o look ideal para celebrar o Réveillon. Nas ruas e shoppings da cidade, lojas ficaram movimentadas. Muitos acreditam no simbolismo das cores para atrair prosperidade, paz e boas energias para o próximo ano.

O movimento não é novidade para quem trabalha no setor. Selino Silva, de 40 anos, proprietário de uma loja no Shopping João Alfredo, com dez anos de experiência em vendas, relatou que neste ano as cores brilhantes e simbólicas estão em alta: “O amarelo e o dourado estão saindo muito. Esses tons chamam dinheiro, né? E também o prata e o branco, que é tendência. Além disso, o brilho está com tudo. É alegria pura, só gratidão por esse movimento!”, afirmou.

Selino também comentou sobre o perfil dos consumidores que visitam a loja. A maioria está focada em roupas leves e práticas, já que muitos planejam passar o Réveillon na praia. “A galera que vem aqui está procurando biquíni, short básico, sainhas e até calças finas. Para quem vai para a praia, o conforto é prioridade”, explica.

A técnica de enfermagem Kamilly Barbosa, de 22 anos, é um exemplo desse público. Planejando passar a virada em Mosqueiro, um dos destinos mais procurados para o Réveillon, ela procura algo especial: “Quero brilhar neste ano! Escolhi dourado porque quero atrair muito dinheiro em 2025. Estou atrás de algo bem praia, talvez um biquíni com calça. Sempre deixo para a última hora as compras de fim de ano, mas não abro mão de uma roupa que tenha o significado certo para mim”, pontua.

Enquanto isso, no comércio da rua João Alfredo, a procura também tem sido intensa. A vendedora Milzi Monteiro, de 40 anos, destacou que algumas cores já estão esgotadas: “O dourado acabou. Só temos branco agora, que também sai bastante. Além disso, o preto básico está em alta, principalmente para quem quer algo mais neutro. As vendas de Natal foram ótimas, mas no Réveillon a procura é mais por roupas específicas, como vestidos e conjuntos.” Milzi também contou que a preferência pelo branco continua forte entre os clientes, especialmente por aqueles que desejam passar a virada com um visual clássico e simbólico.

Selma Pastana, garçonete de 33 anos, é uma dessas pessoas que não abrem mão do branco: “Sempre uso branco nos finais de ano. Acredito que traz muita sorte. Vou passar em casa com minha família, e todos estaremos de branco. Apesar da correria, já consegui encontrar algumas peças.”

Para muitos consumidores, o significado das cores influencia diretamente suas escolhas. O branco é associado à paz e harmonia, o dourado e o amarelo são vistos como símbolos de riqueza e prosperidade, enquanto o prata remete à renovação. Já o preto, embora menos tradicional, é procurado por quem busca elegância e versatilidade.

Além das cores, o estilo das roupas varia conforme o local da celebração. Quem opta por passar o Réveillon em praias como Mosqueiro e Salinas prefere roupas leves, como biquínis, shorts e vestidos de tecido fluido. Já para as celebrações na cidade, os vestidos e conjuntos mais clássicos são os preferidos.

A vendedora Milzi Monteiro observou que muitas pessoas compram suas roupas de Natal já pensando no réveillon. Mas, mesmo assim, há um aumento nas vendas de última hora. Segundo ela, isso é reflexo do costume de deixar tudo para o final: “No Natal, as vendas são bem maiores, porque as pessoas aproveitam para comprar roupas para as duas festas. Mas sempre tem aqueles que deixam para a última hora e vêm correndo atrás do que restou.”

Com essa tradição, o comércio de Belém permanece movimentado até o último dia do ano. Entre os desafios de encontrar o look perfeito e o desejo de começar 2025 com boas energias, cada consumidor tem sua própria história e expectativa para a virada.

Com a correria, o clima no comércio é de otimismo. O autônomo Selino Silva resumiu o momento: “A gente só tem que agradecer a Deus. Está sendo um ano bom. E, com essas vendas, o final ficou ainda melhor. Escolhi o amarelo para o Réveillon porque quero começar o próximo ano com muito dinheiro no bolso e felicidade para dar e vender!”

Enquanto isso, consumidores como Kamilly Barbosa seguem animados em busca de brilho e esperança: “É hora de pensar positivo. Cada cor tem sua força, e a gente faz nossa parte para atrair o que deseja. Agora é só comemorar e esperar o ano novo chegar.”

Entre branco, dourado, prata e brilho, Belém celebra o Réveillon com tradição, esperança e fé nos significados que cada cor carrega. O comércio, por sua vez, vê na movimentação a esperança de um 2025 mais próspero.