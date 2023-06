Começa a Semana do Meio Ambiente em Castanhal

Começa nessa segunda-feira, 05, e vai até o dia 8 de junho a Semana do Meio Ambiente 2023, em Castanhal, região nordeste do estado. O tema escolhido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma, para a comemoração é “Meio Ambiente e Saúde: o impacto dos resíduos sólidos na saúde da população castanhalense”. A solenidade de abertura será na praça do Cristo Redentor, de 16h30 até as 22h.

A programação deste primeiro dia conta com a troca de lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de LED realizada pela Equatorial Energia, troca de resíduos sólidos eletrônicos como computadores, televisores, teclado, monitores, impressoras, mouse, tablets e celulares, carregadores e câmera fotográfica por mudas de plantas.

A secretária Municipal de Meio Ambiente, Núbia Lago explica que a programação da Semana do Meio Ambiente 2023 tem como principal objetivo criar uma consciência do que prejudica o meio ambiente também prejudica a saúde da população.

“Nossa proposta é promover a sensibilização e a conscientização da população sobre a importância da gestão correta desses resíduos sólidos. A preservação do meio ambiente é uma responsabilidade de todos nós e a saúde do meio ambiente vai impactar na nossa também. Por isso estamos com essa temática e com vários parceiros”, disse.

A programação conta ainda com um momento cultural com o Grupo Coletivo Miri e Cine de Rua, apresentação teatral da Ufpa com o tema Saúde Pública e shows musicais com artistas locais.

As universidades do Estado, Federal e a faculdade Estácio participam com uma feira informativa dos cursos oferecidos em cada instituição voltados ao meio ambiente.

