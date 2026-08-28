Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Combate ao escalpelamento: organização promove acolhimento e conscientização em Belém

Nessa sexta-feira (28), o Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento reforça a necessidade dos cuidados com embarcações e suporte contínuo às vítimas

Lívia Ximenes
fonte

A Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (Orvam) atua há 16 anos em Belém (Foto; Ivan Duarte | O Liberal)

Nesta sexta-feira (28), Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento, a Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (Orvam) reforça a importância do acolhimento e da conscientização. Atuante há 16 anos, a Orvam promove múltiplas formas de suporte.

O evento foi realizado na sede da organização, localizada em Belém, e contou com a presença de integrantes e apoiadores, incluindo membros do Comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil.

VEJA MAIS

image Criança de seis anos sofre escalpelamento em Portel no Marajó
Grave acidente ocorreu quando a menina teve os cabelos compridos presos no eixo do motor nesta quarta-feira (22)

image Ministério dos Direitos Humanos entrega lanchas e lança campanha contra escalpelamento
No total 17 conselhos tutelares do Marajó serão atendidos com lanchas para reforçar atendimentos à crianças e adolescentes

image Pará registra oito casos de escalpelamento entre 2024 e 2025, aponta Sespa; Marajó lidera
O escalpelamento é uma lesão causada por avulsão parcial ou total do couro cabeludo - ou seja, os cabelos e o couro cabeludo são arrancados violentamente

A presidente da Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor, Alessandra Almeida, ressalta que sem atos de prevenção não há como disseminar os casos de escalpelamento. Atualmente, a Orvam tem 25 mulheres, que não são mais chamadas de vítimas e, sim, integrantes. A nova nomeação auxilia no processo de recuperação da autoestima.

image Presidente da Orvam, Alessandra Almeida (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“A gente tem um trabalho social embasado na autoestima, que é o ponto principal para inserir uma mulher na sociedade. A gente sabe que tem que trabalhar a autoestima, ela não tem mais o cabelo. A gente trabalha muito a parte do preconceito da sociedade”, comenta.

Após o atendimento na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), instituto de referência no tratamento, as mulheres são encaminhadas à Orvam. Na sede, uma das principais atividades é a confecção de perucas, utilizadas pelas integrantes após o acidente. A atividade é coordenada por Regina Formigosa.

“A gente sabe que nos rios do Pará são milhões de embarcações clandestinas, que foram feitas nas comunidades e não tem um controle”, aponta Alessandra.

DIA DE COMBATE AO ESCALPELAMENTO | ORVAM

Apoio e superação

Entre as integrantes da Orvam, está a estudante Raíza Oliveira, de 24 anos. O acidente da jovem aconteceu ainda na infância, aos 8 anos, enquanto ia a um evento religioso uma embarcação pequena. “Por uma queda de um anel, eu abaixei e perdi 70% do meu couro cabeludo”, lembra.

image Raíza Oliveira, estudante (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Assim como as outras vítimas, ela recebeu suporte da organização logo que saiu da Santa Casa. No início, Raíza era acompanhada pelo pai.

“A gente fica em um tratamento constante, não só de cirurgião plástico. É uma outra demanda. A casa vai continuar do mesmo jeito que ela está, vai continuar sendo quente, os trabalhos vão continuar sendo os mesmos, mas a nossa cabeça não é a mesma”, afirma.

Para Raíza, a trajetória na organização é emocionante. A estudante destaca o acolhimento de Alessandra, essencial para a evolução no tratamento: “Me deram todo o suporte preciso, necessário para entender o que estava acontecendo, para saber que eu realmente não ia ter mais cabelo, mas que isso não mudaria a minha vida. Eu continuaria sendo a mesma mulher forte e independente.”

Enquanto recebe apoio da Orvam, Raíza fala que resgata uma nova identidade e se vê com um novo olhar. Ela destaca que segue entendendo muitas questões.

“Deixo a mensagem para meninas que chegam agora, a mesma que a Alessandra me deu quando eu cheguei: você continua sendo a mesma pessoa, com lutas diferentes, mas isso não te faz menos mulher, não te faz menos ser humano. As tuas cicatrizes vão ser a tua maior força”, aconselha Raíza.

Há 44 anos, Arlene Prata Castor sofreu o escalpelamento, aos 10 anos. A dona de casa recebe tratamento e apoio desde então e, há um tempo, é integrante da Orvam.

image Arlene Castor, dona de casa (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“A gente estava voltando de um evento da Assembleia de Deus e eu vinha dormindo bem próxima ao eixo do motor. Quando eu levantei, escorreguei e pegou 40% do couro cabeludo”, conta.

Antes de chegar à Santa Casa, Arlene passou por outras duas unidades de saúde, onde recebeu os primeiros atendimentos. Na fundação, ela segue com os cuidados.

A Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor foi fundamental para a recuperação da autoestima, segundo a dona de casa. “Aqui a gente confecciona as perucas, a Regina faz as perucas para nós e eu me sinto por fazer parte aqui da Orvam”, fala.

“O acidente não tem que acontecer mais, tem que ter muito cuidado. Até hoje eu entro no barco, mas eu fiquei com trauma, não passo para trás. Uso um boné, amarro o meu cabelo, mesmo que não seja meu cabelo. Às mulheres que têm cabelo: amarrem, se cuidem, porque até hoje ficou essa dor. É um trauma que, para o resto da vida, a gente leva”, alerta.

Alessandra Almeida, presidente da Orvam, assegura que as mulheres vítimas de escalpelamento têm direito a Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para recebê-lo, é necessário dar entrada por meio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Conscientização

A principal forma de previnir o escalpelamento é por meio da conscientização, segundo Alessandra. “A gente sabe que a Marinha do Brasil tem um trabalho intensificado referente a isso, de prevenção, mas, infelizmente, acontece o escalpelamento, porque não faz a cobertura devida dos seus eixos”, fala.

A Capitã de Corveta Danniely Viana Nery, do Comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil, orienta às mulheres o uso de toucas e prendedores nos cabelos. Em casos de acidentes, a capitã indica a busca imediata por atendimento de saúde.

image Capitã de Corveta Danniely Viana Nery, do Comando do 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“A Marinha tem feito um trabalho de prevenção e, também, de proteção. Relizamos a instalação gratuita de proteções nos eixos e nos motores, para evitar as ações de escalpelamento. Nós realizamos as inspeções para que as embarcações estejam protegidas, para evitar mais vítimas”, conclui.

O Pará registrou, em 2025, três casos de escalpelamento, conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A lesão é provocada, na maioria das vezes, quando os cabelos enroscam no eixo do motor da embarcação, arrancando o couro cabeludo de forma abrupta. As vítimas recebem suporte de diversas frentes, por meio da Comissão Estadual de Prevenção aos Acidentes com Escalpelamento da Sespa, com apoio do Ministério Público do Pará (MPPA), Defensoria Pública da União (DPU) e o Conselho Regional de Psicologia (CRP), por exemplo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Escalpelamento

dia nacional de combate e prevenção ao escalpelamento

Organização dos Ribeirinhos Vítimas de Acidente de Motor (Orvam)
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DESCOBERTA

Pesquisa descreve seis novas espécies de moscas na Amazônia brasileira

O resultado da pesquisa foi publicado em julho, na revista científica internacional “Journal of Medical Entomology”

01.09.26 17h09

PARALISAÇÃO

Bancários entram em greve por tempo indeterminado no Pará a partir de sexta-feira

Medida foi aprovada por 91,6% dos trabalhadores em assembleia; movimento envolve bancos públicos e privados, com exceção do Banpará

01.09.26 16h12

Estágio

Ciee tem novas vagas de estágio e jovem aprendiz no Pará; bolsas chegam a R$ 1,5 mil

Bolsas-auxílio chegam a R$ 1.508,42, além de auxílio-transporte ou vale-transporte

31.08.26 7h30

TIPOS DE VOTO

Eleições 2026: Eleitor do Pará votará em 6 candidatos; entenda cada tipo de voto

Eleitor paraense terá seis escolhas nas urnas; enquanto presidente e governador dependem de maioria absoluta dos votos válidos, deputados são eleitos pelo sistema proporcional

29.08.26 9h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

REPERCUSSÃO

Fantástico grava reportagem com Esther, menina de 4 anos com leucemia em Barcarena

Equipe esteve na casa da menina nesta segunda-feira (31), e reportagem pode ser exibida no próximo domingo (6), na TV Globo.

31.08.26 22h23

PARÁ

Gato escala árvore de 40 metros de altura em Chaves, na Ilha do Marajó

O trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e contou com a ajuda de voluntários

29.08.26 10h11

DESABAMENTO

Ponte do trapiche do mercado do peixe desaba e atinge embarcações em Abaetetuba

O caso foi registrado na segunda-feira (31/8)

01.09.26 9h31

CAPTURA DE CARBONO

‘Árvores adolescentes’ capturam até 75% do carbono em florestas secundárias da Amazônia

Estudo liderado por pesquisador do IFPA mostra a importância de considerar árvores de pequeno porte nas estimativas de carbono e na avaliação da recuperação das florestas

29.08.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda