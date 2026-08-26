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Ponte do Rio Maguari, em Ananindeua, é reconstruída e trânsito será liberado em até 40 dias

Estrutura em Ananindeua foi concluída após desabamento em abril

Gabi Gutierrez
fonte

Construção da ponte sobre o rio Maguari (Foto: Agência Pará)

A reconstrução da ponte sobre o Rio Maguari, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, foi concluída. Apesar do fim dos serviços, a estrutura ainda não será liberada imediatamente para a circulação de veículos. Segundo a Prefeitura de Ananindeua, a previsão é de que o trânsito seja retomado entre 30 e 40 dias.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura (Sesan), o prazo é necessário para que o concreto utilizado na nova estrutura alcance a resistência adequada. A medida também busca garantir as condições de segurança antes da liberação da ponte para o tráfego.

A interdição do trecho começou em abril deste ano, quando a antiga ponte sobre o Rio Maguari cedeu após fortes chuvas registradas no município. Desde então, a Estrada do Maguari permanece bloqueada no trecho entre a Avenida Cláudio Sanders e a entrada do bairro Curuçambá.

Com a interrupção, os motoristas precisaram adotar rotas alternativas. Os veículos leves passaram a utilizar a Estrada Itabira para acessar outras áreas da região.

O bloqueio também provocou mudanças no transporte coletivo. As linhas de ônibus que circulavam pela Estrada do Maguari tiveram os itinerários alterados e passaram a utilizar a Rua Quinta das Carmitas para chegar à Avenida Independência.

A conclusão da reconstrução representa o avanço para a retomada da circulação no local, mas os moradores e motoristas ainda terão que aguardar o período de cura do concreto. Até a liberação definitiva, as rotas alternativas e as alterações no transporte coletivo devem continuar sendo utilizadas.

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Ananindeua

Obras

Ponte sobre o rio Maguari
Pará
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