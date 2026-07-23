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ACIDENTE

Criança de seis anos sofre escalpelamento em Portel no Marajó

Grave acidente ocorreu quando a menina teve os cabelos compridos presos no eixo do motor nesta quarta-feira (22)

O Liberal

22 de julho de 2026 às 23:15

Uma menina de seis foi vítima de um grave acidente de escalpelamento em uma embarcação na manhã desta quarta-feira (22), no município de Portel, no arquipélago do Marajó. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram os primeiros-socorros para a criança no local. Este é o primeiro caso registrado em 2026.

A Marinha do Brasil (MB) confirmou o acidente com uma menina de seis anos. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as possíveis causas e responsáveis pelo ocorrido.

"A MB reitera junto à população que a principal prevenção ao escalpelamento é a instalação da cobertura do eixo do motor. Outra forma de prevenir este acidente é prender bem os cabelos antes de entrar na embarcação. É recomendável que, depois de prender os cabelos, se utilize lenço, boné ou touca", afirmou a Marinha em nota.

Como forma de evitar a ocorrência desse tipo de acidente, a Marinha instala, gratuitamente, coberturas de eixos de motores de embarcações. Os interessados podem procurar a Capitania dos Portos.

Para denúncias ou informações sobre situações que possam afetar a salvaguarda da vida humana no mar e em vias navegáveis, a segurança da navegação ou o meio ambiente, a população pode acionar o Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) ou a CPAOR, pelos telefones (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas).

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