Com material gratuito e duração de quatro meses, programa de alfabetização abre inscrições

O Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos, iniciativa gratuita voltada para pessoas que não tiveram acesso à educação básica na infância ou que enfrentam dificuldades de leitura e escrita, estão abertas em uma faculdade localizada em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém.

As aulas ocorrem presencialmente duas vezes por semana, das 16h às 18h30, na unidade da Estácio localizada em um Shopping na BR-316, nº 4.500, KM 04. O curso tem duração de quatro meses e oferece material escolar gratuito aos participantes. As inscrições devem ser feitas presencialmente na instituição e as vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 98168-7868.

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A iniciativa, promovida pelo Instituto Yduqs, que busca promover inclusão social, autonomia e autoestima por meio da alfabetização. Em pouco mais de um mês de aulas, muitos participantes já conseguem reconhecer letras e escrever o próprio nome, transformando atividades simples do cotidiano, como ler placas, identificar preços e utilizar o celular.

Entre os alunos está Maria Assunção, de 60 anos, que atravessa a cidade de Ananindeua para participar das aulas. “Até pra pegar um ônibus é complicado. Então eu resolvi tomar essa decisão e voltar a estudar”, relata. Segundo Camila Quadros, coordenadora do curso de Pedagogia da Estácio, o programa vai além da alfabetização. “É compreender que essas pessoas precisam ser inseridas na sociedade. É, realmente, um processo de acolhimento”, destaca.

Criado em 2018, o Programa de Alfabetização e Letramento de Jovens e Adultos do Instituto Yduqs, que conta com o ecossistema de ensino composto, no Pará, por Estácio, IDOMED e Wyden, já alfabetizou mais de 2 mil pessoas e atualmente está presente em 21 unidades no Brasil.