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Fundações oferecem Mestrado gratuito sobre primeira infância; veja como participar

Curso oferece até 45 vagas para profissionais que atuam com políticas públicas voltadas a crianças de zero a seis anos

O Liberal

Estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas com ênfase na primeira infância, oferecido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com a Fundação Itaú. O curso é gratuito e disponibiliza até 45 vagas para profissionais que atuam na formulação e gestão de políticas públicas voltadas à infância.

A iniciativa é direcionada a gestores públicos, profissionais do terceiro setor, pesquisadores e especialistas ligados a governos, universidades e organizações da sociedade civil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de maio, exclusivamente pelo site da FGV.

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Segundo a superintendente do Itaú Social, Patricia Mota Guedes, o programa busca fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento infantil.

“Investir na formação de profissionais que atuam com a primeira infância é estratégico para o Brasil, pois estamos falando de uma etapa decisiva para o desenvolvimento humano e para a redução de desigualdades”, afirmou.

Curso terá aulas presenciais e online

O mestrado será conduzido pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV e terá duração de até 24 meses. O início das aulas está previsto para o dia 10 de agosto.

As atividades ocorrerão em formato híbrido, com encontros presenciais em São Paulo e aulas online.

O programa conta com apoio da Subsecretaria da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, do Ministério da Educação (MEC), além de parcerias com instituições como Fundação Bracell, Instituto Alana, Instituto Natura e Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.

Seleção terá análise curricular e entrevista

O processo seletivo será dividido em duas etapas:

  • Análise curricular e carta de intenções de pesquisa
  • Entrevista virtual

De acordo com a organização, todos os custos do curso serão cobertos pela iniciativa, incluindo inscrição, matrícula e mensalidades.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 25 de junho.

Veja quem pode participar

O curso é voltado para profissionais com graduação reconhecida pelo MEC ou diploma estrangeiro validado no Brasil, que atuem em:

  • Serviços públicos
  • Governos
  • Organizações do terceiro setor
  • Universidades

Serviço

  • Curso: Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas – Ênfase em primeira infância
  • Inscrições: até 25 de maio
  • Início das aulas: 10 de agosto
  • Resultado da seleção: 25 de junho
  • Inscrições e informações: https://mestrado-doutorado.fgv.br/curso/mestrado-profissional/sao-paulo/gestao-e-politicas-publicas-primeira-infancia
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