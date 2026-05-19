Fundações oferecem Mestrado gratuito sobre primeira infância; veja como participar
Curso oferece até 45 vagas para profissionais que atuam com políticas públicas voltadas a crianças de zero a seis anos
Estão abertas as inscrições para o Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas com ênfase na primeira infância, oferecido pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em parceria com a Fundação Itaú. O curso é gratuito e disponibiliza até 45 vagas para profissionais que atuam na formulação e gestão de políticas públicas voltadas à infância.
A iniciativa é direcionada a gestores públicos, profissionais do terceiro setor, pesquisadores e especialistas ligados a governos, universidades e organizações da sociedade civil. As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de maio, exclusivamente pelo site da FGV.
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Segundo a superintendente do Itaú Social, Patricia Mota Guedes, o programa busca fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento infantil.
“Investir na formação de profissionais que atuam com a primeira infância é estratégico para o Brasil, pois estamos falando de uma etapa decisiva para o desenvolvimento humano e para a redução de desigualdades”, afirmou.
Curso terá aulas presenciais e online
O mestrado será conduzido pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV e terá duração de até 24 meses. O início das aulas está previsto para o dia 10 de agosto.
As atividades ocorrerão em formato híbrido, com encontros presenciais em São Paulo e aulas online.
O programa conta com apoio da Subsecretaria da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, do Ministério da Educação (MEC), além de parcerias com instituições como Fundação Bracell, Instituto Alana, Instituto Natura e Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal.
Seleção terá análise curricular e entrevista
O processo seletivo será dividido em duas etapas:
- Análise curricular e carta de intenções de pesquisa
- Entrevista virtual
De acordo com a organização, todos os custos do curso serão cobertos pela iniciativa, incluindo inscrição, matrícula e mensalidades.
O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 25 de junho.
Veja quem pode participar
O curso é voltado para profissionais com graduação reconhecida pelo MEC ou diploma estrangeiro validado no Brasil, que atuem em:
- Serviços públicos
- Governos
- Organizações do terceiro setor
- Universidades
Serviço
- Curso: Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas – Ênfase em primeira infância
- Inscrições: até 25 de maio
- Início das aulas: 10 de agosto
- Resultado da seleção: 25 de junho
- Inscrições e informações: https://mestrado-doutorado.fgv.br/curso/mestrado-profissional/sao-paulo/gestao-e-politicas-publicas-primeira-infancia
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