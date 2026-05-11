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Pós-graduação no Japão: estão abertas as inscrições para bolsas financiadas destinadas a brasileiros

É possível cursar especialização, mestrado ou doutorado em instituições japonesas com a bolsa MEXT

O Liberal
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Aqueles que obtiverem nota suficiente na prova serão selecionados para uma entrevista, também presencial e em Belém. (Foto: Pexels)

Estão abertas, durante o mês de maio, as inscrições para bolsas de estudos MEXT no Japão, na modalidade de pesquisa. Os candidatos aprovados poderão cursar especialização, mestrado ou doutorado em instituições de ensino japonesas. Os benefícios são: passagem de ida e volta para o Japão, isenção de taxas acadêmicas e uma ajuda de custos de entre R$ 4.471,28 e R$ 4.533,66 mensais, com valores sujeitos à alterações.

As bolsas de estudo MEXT são oferecidas anualmente pelo Governo do Japão, através do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (MEXT). Para concorrer, é preciso ter nacionalidade brasileira e não é necessário ter ascendência japonesa. São seis modalidades, que variam entre pesquisa (nível pós-graduação), graduação, escola técnica superior, curso profissionalizante, treinamento para professores e língua e cultura japonesa.

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No caso da bolsa de pesquisa, que está com inscrições abertas, os candidatos devem ter idade de, no máximo, 34 anos completos no dia 1º de abril do ano seguinte à seleção. Também não pode ter dupla nacionalidade japonesa nem ser militar da ativa.  O prazo de inscrição é até o dia 27 de maio. 

Após o período de inscrição, os candidatos serão notificados por e-mail, caso sua documentação esteja de acordo com os requisitos de candidatura, que passaram para a próxima fase. Eles poderão então realizar uma prova escrita de língua inglesa e língua japonesa no dia 9 de junho, presencialmente, em Belém.

Aqueles que obtiverem nota suficiente na prova serão selecionados para uma entrevista, também presencial e em Belém. Os candidatos que passarem neste processo seletivo terão seus documentos enviados ao MEXT para análise e, caso sejam aprovados por alguma universidade, terão a oportunidade de ir ao Japão para realizar suas pesquisas.

Categorias

Confira os tipos de cursos de pesquisa/pós-graduação oferecidos no sistema educacional japonês:

Mestrado: programa que sucede a graduação. A duração padrão do curso é de dois anos, mas também existem programas de entre um e dois anos. Ao concluir o programa, é concedido o título de Mestre.

Doutorado: programa de no mínimo 3 (três) anos que sucede a conclusão do Mestrado. Para medicina, odontologia, medicina veterinária e farmácia, que são cursos de 6 anos, o programa é de no mínimo 4 (quatro) anos e exige a conclusão de 18 anos de educação formal como requisito de admissão. Ao concluir o programa, é concedido o título de Doutor.

Especialização: programa oferecido por uma instituição de ensino superior profissional. A duração padrão do curso é de dois anos, mas existem programas de um a dois anos, dependendo da área de especialização. Ao concluir o programa, é concedido o título de Mestre (Profissional). Existe também um programa de direito de três anos para a formação de profissionais da área jurídica, no qual é concedido o título de Juris Doctor (Profissional).

Requisitos

Veja a lista de requisitos para concorrer a bolsa MEXT:

  • Nacionalidade brasileira (excluem-se candidatos com dupla nacionalidade japonesa) e estar residindo no Brasil durante o processo seletivo.
  • Idade até 34 anos em 01/abril/2027 (nascidos após 02/abril/1992).
  • Quanto a formação acadêmica, candidatos devem cumprir os requisitos de admissão para curso de mestrado ou doutorado da universidade japonesa na qual desejam se matricular. Para mais detalhes sobre os requisitos, consulte o Application Guidelines for Research Students.
  • Candidatos devem estar dispostos a aprender a língua japonesa. É recomendado ter pelo menos conhecimento básico da língua japonesa e proficiência da língua inglesa.
  • Candidatos devem estar física e mentalmente aptos para desenvolver pesquisas em universidades japonesas (necessita ser atestado por um médico).
  • Excluem-se militares.
  • Excluem-se ex-bolsistas do MEXT com menos de 3 (três) anos de retorno, exceto ex-bolsistas de Língua e Cultura Japonesa.
  • Excluem-se candidatos que se inscreveram em mais de um programa de bolsas MEXT.
  • Excluem-se candidatos que já estejam matriculados em uma universidade japonesa ou instituição similar com status de residência de "estudante" no momento da inscrição.
  • Excluem-se candidatos que têm previsão de receber bolsas de estudo, auxílios financeiros, etc., financiados pelo governo japonês ou agências governamentais relacionadas.

Serviço

Bolsa MEXT para o nível de pós-graduação.

Período: até 27 de maio.
Como se inscrever: por meio do site oficial https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-research.html
Mais informações: https://www.belem.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00612.html

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