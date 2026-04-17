Barcarenense está entre os 100 melhores universitários do país em prêmio nacional

A estudante barcarenense Camilly Maria Coutinho da Conceição, 23 anos, conquistou destaque nacional ao figurar entre os 100 semifinalistas do Prêmio Na Prática: Protagonismo Universitário 2025, realizado pela plataforma Na Prática em parceria com a revista Exame. A premiação reconhece jovens de 18 a 34 anos que apresentam trajetória acadêmica aliada a experiências com impacto prático e social.





Acadêmica do último período de Licenciatura em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Camilly representou a região Norte no processo seletivo, que reuniu estudantes de diversas áreas e instituições do país. A oportunidade surgiu após um convite recebido por e-mail, resultado de um voluntariado realizado anteriormente na Fundação Estudar.

“Me inscrevi sem muitas expectativas, então foi uma grande surpresa saber que havia chegado à semifinal. Para mim, foi um sinal para confiar mais no meu potencial e perceber que o que venho construindo tem impacto real”, destaca.

Natural de Barcarena, a trajetória de Camilly começou na escola pública. Formada em 2018 pelo Colégio Palmira Gabriel, ela decidiu seguir carreira acadêmica inspirada por professores. Durante a preparação para o Enem, chegou a vender brigadeiros para custear materiais de estudo. Também participou do Cursinho da Rede Municipal de Ensino e do Projeto Escrevendo O Futuro, destinado a beneficiários do Bolsa Família. O esforço resultou na aprovação para o curso de História da UFPA, com nota 940 na redação.

Desde então, a estudante acumulou experiências acadêmicas e sociais. Em 2022, integrou um projeto internacional de pesquisa na Ilha das Onças, em Barcarena, voltado para o acesso à energia na Amazônia. Em 2024, participou do projeto “Belém, Cidade Negra”, que discute memória e identidade étnico-racial em espaços educativos.

Em 2025, a universitária também foi selecionada para o programa “Caminhos Amefricanos: Intercâmbios Sul-Sul”, iniciativa do Ministério da Igualdade Racial e do Ministério da Educação, que levou estudantes brasileiros para um período de estudos em Angola. No mesmo período, atuou na representação estudantil e passou a integrar o Time Enactus UFPA, equipe campeã nacional de empreendedorismo social universitário, que representou o Brasil na competição mundial realizada na Tailândia.

Para Camilly, a conquista no prêmio nacional representa mais do que um reconhecimento individual. “Venho de origem humilde e tudo que conquistei foi por meio da educação pública. Essa vitória também pertence à minha família, amigos e professores que estiveram comigo ao longo do caminho”, afirma.

A estudante acredita que sua história pode inspirar outros jovens do interior a buscarem oportunidades. “Muitos estudantes de Barcarena são os primeiros da família a ingressar na universidade. Isso cria um movimento de transformação e mostra que é possível ocupar novos espaços”, ressalta.

O processo seletivo do prêmio foi dividido em três etapas, incluindo análise curricular, entrevista e seleção dos semifinalistas. Como parte das oportunidades conquistadas, Camilly recebeu bolsa para o curso “Execução de Alta Performance”, além de participação na Conferência de Carreira 2026.

Atualmente, a estudante se prepara para a conclusão da graduação e planeja ingressar no mercado de trabalho como professora, além de continuar a formação acadêmica com uma pós-graduação na área da educação. Paralelamente, segue desenvolvendo projetos e participando de novas premiações, como o edital “Ponteá: Educação Empreendedora”, da Rede Enactus Brasil.

“Essa é apenas uma parte da minha trajetória. Acredito que a educação transforma vidas e quero continuar contribuindo para que outros jovens também tenham acesso a essas oportunidades”, conclui.