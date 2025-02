Com 338 reservas, Belém foi o destino mais procurado no Norte pelos usuários do programa Voa Brasil

Belém foi o destino mais procurado do Norte no programa Voa Brasil, com 338 bilhetes reservados desde o início do programa, em julho de 2024. Somente em janeiro deste ano, 59 reservas para a capital paraense foram realizadas, para a região Norte, foram 167 no total. Desde que entrou em vigor, os usuários da iniciativa também visitaram outros aeroportos do Estado, foram feitas 38 reservas para Santarém, 27 para Marabá, nove para Parauapebas e três para Altamira.

No sentido oposto, os principais destinos dos passageiros que partiram de Belém foram para locais como Fortaleza (76 bilhetes), Rio de Janeiro (60), São Paulo (48), Brasília (41), Manaus (31) e Recife (23).

Conheça o programa

O Voa Brasil é um programa criado pelo Governo Federal que busca democratizar o acesso ao transporte aéreo, oferecendo passagens a até R$ 200 por trecho. A primeira etapa da iniciativa está ofertando bilhetes apenas para aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. O programa dá direito a dois bilhetes aéreos por ano. A intenção do governo é estender esse acesso para pensionistas do INSS e estudantes do Prouni ainda no ano de 2025.

A iniciativa governamental não utiliza recursos públicos e conta com a parceria das companhias aéreas para funcionar, elas disponibilizam assentos ociosos para viabilizar a oferta aos usuários. Para participar, é necessário que o aposentado tenha acesso ao gov.br e possua uma conta com nível de segurança prata ou ouro.

Recorde de vendas em janeiro

Nos seis meses de operação, o programa já registrou 28.500 reservas em todo o país, o que seria suficiente para preencher 220 aeronaves lotadas de aposentados. Em janeiro de 2025, o Voa Brasil atingiu o seu recorde, com 5.308 bilhetes reservados em apenas um mês.