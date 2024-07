Estudantes serão foco na segunda fase do Voa Brasil, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou nesta quinta-feira (25/7) que a segunda fase do programa Voa Brasil terá estudantes como foco. A próxima fase do programa está prevista para começar no primeiro semestre de 2025.

“A gente tá trabalhando, agora no segundo semestre, para organizar a segunda fase do programa, que será para estudantes do Brasil. A gente avalia a possibilidade de alunos do Pronatec, do Prouni, e outros segmentos da juventude brasileira. A gente está dialogando com o Ministério da Educação para quando essa segunda etapa estiver estruturada, a gente poder também incluir a segunda fase do Voa Brasil. Nossa ideia é anunciar no primeiro semestre de 2025”. Disse o ministro em entrevista ao Live CNN.

Durante a entrevista, o ministro também explicou como funcionará a primeira fase do Voa Brasil, lançado nesta quarta-feira (24/7) e garantiu que o programa não usa recursos públicos.

“Ele [Voa Brasil] vai ser atendido na ociosidade das companhias aéreas. Dos 100% da aviação brasileira, entre 15% a 20% nós temos voos ociosos. Ou seja, o voo vai com 85%, 90% de sua capacidade”, explicou. “É nessa ociosidade que as [companhias] aéreas estão disponibilizando essas passagens para ofertarem para a população.”

Voa Brasil

O Voa Brasil funciona como um site de busca, direcionando os beneficiários para as ofertas das companhias aéreas de até R$ 200. Além disso, o aposentado deverá utilizar o cadastro do site oficial do governo para acessar a plataforma e ter uma conta nível prata ou ouro.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)