Programa Voa Brasil 2024: veja as regras e quem pode comprar passagens aéreas a R$ 200

Nesta quarta-feira (24), o governo federal lança a primeira fase do programa Voa Brasil, que visa oferecer passagens aéreas por até R$ 200 o trecho. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso ao mercado aéreo para novos usuários, beneficiando principalmente aposentados do INSS.

Estima-se que cerca de 3 milhões de passagens serão oferecidas no primeiro ano do programa. A oferta dependerá das companhias aéreas que pretendem usar o Voa Brasil para preencher vagas ociosas em voos.

A expectativa é de que as três grandes companhias aéreas brasileiras, Gol, Latam e Azul participem da iniciativa. Confira as regras e quem pode comprar passagem barata pelo Voa Brasil.

Quem pode participar?

Inicialmente, o programa será restrito aos aposentados do INSS, cerca de 23 milhões de pessoas. Para se qualificar, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses.

Estudantes do Prouni e pensionistas, que estavam na expectativa de serem incluídos, ficaram de fora desta primeira fase. No entanto, o governo avaliará a expansão do programa para esses grupos no primeiro semestre de 2025.

Como funciona?

O Voa Brasil funciona como um site de busca, direcionando os beneficiários para as ofertas das companhias aéreas de até R$ 200. Além disso, o aposentado deverá utilizar o cadastro do site oficial do governo para acessar a plataforma.

Com base nas informações do sistema, será verificado se o aposentado atende aos requisitos do programa. Para garantir a segurança dos usuários, a compra é feita diretamente no site da companhia aérea, após a confirmação da elegibilidade do comprador.

Quais são os requisitos?

Ser aposentado pelo INSS;

Não ter viajado de avião nos últimos 12 meses;

Possuir conta no gov.br.