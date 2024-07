Com passagens aéreas de até R$ 200, programa 'Voa, Brasil' é aguardado por aposentados

Com data de lançamento oficial marcada para a próxima quarta-feira (24), o programa “Voa, Brasil”, do governo federal, vai contemplar aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) com passagens aéreas de até R$ 200. O Executivo optou por lançar a iniciativa em uma versão reduzida, sem alcançar os estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni), como estava previsto. Eles serão contemplados em uma segunda fase, ainda sem data de lançamento. Nesta primeira etapa, serão ofertados milhões de bilhetes.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), responsável pelo programa, para saber mais detalhes sobre a mudança e buscar informações importantes sobre os critérios para acessar a iniciativa. Porém, o único detalhe fornecido pela Pasta foi que “o programa ‘Voa, Brasil’, que visa inserir milhões de brasileiros de baixa renda no transporte aéreo, está em fase final de ajuste. Detalhes serão apresentados pelo MPor quando for concluída esta etapa”.

Segundo as informações sobre o “Voa, Brasil” que foram divulgadas pelo governo federal ao longo do último ano, para estar apto a participar do programa, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses antes de solicitar um bilhete pelo programa. E as passagens a serem oferecidas pelas companhias são aquelas classificadas como ociosas - poltronas não vendidas por falta de demanda. Participarão da iniciativa as principais companhias aéreas do país: Gol, Latam e Azul, que representam 98% dos voos domésticos.

Ainda não há detalhamento sobre questões como a antecedência em que os beneficiários poderão solicitar a passagem, nem se haverá garantia de bilhete de retorno, já que a disponibilidade, em tese, depende da dinâmica de venda de passagens, que são ofertadas para o público geral até poucas horas antes das decolagens. O governo federal ressalta que os aposentados devem se certificar de que já têm acesso à plataforma “gov.br”, o passaporte para o “Voa, Brasil” e outros programas do Executivo.

Aposentado

Aos 71 anos, o aposentado Raimundo Nonato Silva diz que ainda não conhecia o programa, mas achou a iniciativa “muito boa”. O principal benefício, na opinião dele, é incentivar os aposentados a conhecerem outros lugares, como ele mesmo tem vontade. “É muito bom a gente viajar, eu adoro viajar, mas não conheço muitos lugares”.

Ele conta que se aposentou pela Marinha Mercante e viajou muito a trabalho, inclusive para Alter do Chão e também ao Peru, mas em nenhuma dessas viagens conseguiu aproveitar como turista. “Não ia para passear, às vezes nem pisava na cidade. Hoje queria conhecer São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Não conheci nada por lazer”, lembra. Raimundo afirma que, quando o programa for lançado, usará as passagens ao lado da esposa, em uma segunda lua de mel.