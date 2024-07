Programa de passagens aéreas a R$ 200 é lançado nesta quarta-feira (24)

O programa Voa Brasil, que oferecerá passagens aéreas a R$ 200, será lançado nesta quarta-feira (24), em Brasília. O evento, que acontecerá às 15h, terá a presença do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e Silvio Costa Filho, titular de Portos e Aeroportos.

A expectativa é que no primeiro ano do programa sejam ofertadas 5 milhões de passagens por trecho para aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que não tenham viajado nos últimos 12 meses.

A consulta de passagens poderá ser feita no site do programa. Após a busca pela passagem pretendida, o aposentado é redirecionado para a página da companhia aérea na internet para finalizar a compra.

Inicialmente, a iniciativa seria beneficiar também estudantes do Programa Universidade para Todos (Prouni), no entanto, o grupo não foi incluído nesta 1ª etapa. Os estudantes podem ser incluídos em uma 2ª fase, ainda sem data definida.

O Voa Brasil foi anunciado em março de 2023 pelo ex-titular de Portos e Aeroportos, o ministro Márcio França, que agora comanda o Ministério do Empreendedorismo. Tinha previsão de lançamento para janeiro de 2024, o que não se concretizou. De lá para cá, foi desidratado e teve seu lançamento adiado 4 vezes.

O anúncio de França no início de 2023 dedicava o programa a aposentados, estudantes e funcionários públicos que recebam até R$ 6.800. Na época, o anúncio incomodou Lula, que declarou que essas iniciativas deveriam passar pela Casa Civil antes de serem anunciadas.