Com 162 escolas de Tempo Integral em 2025, Pará investe na expansão de modelo educacional diverso

Com o crescimento exponencial do número de escolas de Tempo Integral, o Governo do Pará amplia o acesso a uma educação de qualidade, que se destaca pelas oportunidades de aprendizado e combate à evasão escolar. Nos últimos anos, o Estado vive uma transformação significativa na área educacional, especialmente com a expansão do Ensino Integral, ferramenta estratégica para melhorar a qualidade do processo de aprendizagem, contribuindo para manter o aluno em sala de aula.

Para 2025, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) efetivou mais 49 unidades que adotaram o Programa de Ensino Integral (PEI), totalizando 162 escolas com esse modelo pedagógico, superando em mais de cinco vezes o número dessas instituições na rede pública estadual de ensino.

VEJA MAIS



“A ampliação de escolas em Tempo Integral é uma grande prioridade para o Governo do Pará. Esse é um modelo que melhora muito o aprendizado dos novos estudantes, garantindo maiores oportunidades de desenvolvimento pessoal e realização de seus projetos de vida. Não é só ter mais tempo na escola; é contar com um suporte pedagógico robusto, com milhares de projetos, clubes e outras ações que potencializam o processo de ensino. Além disso, os estudantes do ensino integral geram maiores vínculos com a escola, o corpo docente e outros estudantes, fortalecendo o pertencimento e, consequentemente, aprendendo mais. O aumento de escolas e vagas no tempo integral se dá com base no dever de garantir que políticas públicas excepcionais como essa não sejam exclusividade de alguns. Ela precisa ser para todos. Hoje, atendemos mais 42 mil estudantes em relação a 2018. Estamos trabalhando para ampliarmos ainda mais esse número”, garante Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação.

Compromisso

Além do aumento no número de escolas, o impacto dessa expansão é claramente visível no crescimento das matrículas. Em 2018, as escolas na modalidade integral no Pará atendiam 6 mil alunos; em 2025 houve um salto para 48 mil matrículas, um aumento oito vezes maior na capacidade de atendimento. Um resultado que reflete o compromisso do Estado em proporcionar mais oportunidades aos estudantes, com o acesso a uma educação integral de qualidade.

As escolas na modalidade integral no Pará atendiam 6 mil alunos; em 2025 houve um salto para 48 mil matrículas (Marco Santos / Agência Pará)

“O ensino regular e o ensino de Tempo Integral têm muita diferença. É muito importante dizer que só o tempo de escola já influencia muito no desenvolvimento dos alunos, assim como os projetos desenvolvidos. A gente teve essa prova em relação ao nosso Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Alcançamos o primeiro lugar ano passado. Elevamos de 3.3 para 4.9. O diferencial é notório e impacta diretamente na formação e no desenvolvimento desses alunos”, assegura Edjane Modesto, diretora da Escola Estadual de Tempo Integral Professor Gerson Peres, em Breves, na Região de Integração Marajó.

Investimentos

A ampliação das escolas de Tempo Integral no Pará é fruto de um investimento eficiente e constante em infraestrutura, com obras de reconstrução e ampliação do espaço físico, além do Programa Dinheiro na Escola Paraense (Prodep), que permite ao gestor da escola, em parceria ativa com o Conselho Escolar, ter mais autonomia e protagonismo para agir nas demandas específicas de cada unidade. Também há investimentos na formação de professores, para proporcionar um ambiente de ensino mais adequado aos estudantes.

Em Marituba, na Escola Estadual de Tempo Integral Eduardo Lauande, a estudante Isabelle Palheta, do 3º ano do Ensino Médio, avalia que seu rendimento escolar melhorou devido ao tempo integral. “Pelo aumento do tempo de aula e novos projetos que posso participar, eu melhorei muito no desempenho escolar. Sinto que isso também ajuda no nosso preparo para o Ensino Superior”, diz Isabelle.

Modelo pedagógico

As escolas estaduais de ensino integral mantêm jornada de 9 horas diárias e 45 horas semanais. A jornada integral proporciona mais recursos para o desenvolvimento do estudante, a fim de formar indivíduos autônomos, solidários e competentes, e assim obter melhores resultados no Ideb. As escolas com jornada integral também garantem aos estudantes três refeições diárias (almoço e dois lanches).

Com essa expansão, o Pará consolida um modelo de educação que busca equidade e excelência, garantindo que mais estudantes tenham acesso a uma formação educacional que prioriza diversas áreas do conhecimento e o desenvolvimento humano.