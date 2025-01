Belém e Ananindeua têm vagas de estágio abertas com bolsa-auxílio de até R$ 1,2 mil

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) informou ao Grupo Liberal que está com novas vagas de estágio abertas. São 2 vagas de aprendiz e 23 vagas de estágio, totalizando 25 vagas abertas em todo o estado do Pará. Todas as vagas podem ser acessadas no portal do CIEE. Confira as principais oportunidades de estágio:

Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 3º Ao 8º Semestre

Código Da Oe: 5376448

Técnico Em Saúde Bucal

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 13:30 – 18:30

Requisitos: Cursando 1º Ao 5º Semestre

Código Da Oe: 5433756

Educação Física

Cidade: Ananindeua

Bolsa Auxílio: R$ 400,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 18:00 - 22:00

Requisitos: Cursando 3º Ao 7º Semestre

Código Da Oe: 5434389

Informática

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 1.222,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 3º Ao 18º Semestre

Código Da Oe: 5434989

Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 07:00 - 13:00

Requisitos: Cursando 1º Ao 10º Semestre

Código Da Oe: 5377930

Ensino Médio

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 07:00 - 13:00

Requisitos: Cursando 1º A 5º Ano E Concluído

Código Da Oe: 5435737

Arquivologia

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 568,15 + Auxílio Transporte

Carga Horária: A Combinar

Requisitos: Cursando 4º Ao 10º Semestre

Código Da Oe: 5438042

Técnico Em Saúde Bucal

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 08:00 - 13:30

Requisitos: Cursando 1º Ao 5º Semestre

Código Da Oe: 5433730

Administração

Cidade: Belém

Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 08:00 - 14:00

Requisitos: Cursando 3º Ao 18º Semestre

Código Da Oe: 5428000

Técnico Em Telecomunicações

Cidade: Ananindeua

Bolsa Auxílio: R$ 600,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 15:00 - 21:00

Requisitos: Cursando 1º Ao 9º Semestre

Código Da Oe: 5436274

Técnico Em Administração

Cidade: Belém Bolsa Auxílio: R$ 700,00 + Auxílio Transporte

Carga Horária: 13:45 - 19:00

Requisitos: Cursando 1º Ao 8º Semestre

Código Da Oe: 5428823