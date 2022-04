Homem morre em colisão entre caminhão e moto no sudeste do Pará

Na noite da última quarta-feira (13), uma colisão envolvendo moto e caminhão terminou em morte, em Curionópolis, no sudeste do Pará. O motociclista André dos Santos Rodrigues, de 36 anos, faleceu na mesma hora, no local do acidente. De acordo com informações, ele era trabalhador rural e morava no Jardim Panorama.

O acidente aconteceu na estrada de acesso a Serra Pelada, a 6km da PA-275. Segundo o motorista do caminhão, ele seguia em direção a PA-275 quando o motociclista, que seguia em direção a Serra Pelada, atravessou de uma vez na sua frente. O homem não conseguiu desviar e acabou colidindo com o veículo de André Rodrigues.

O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada da polícia. Uma equipe da Polícia Militar fez o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil e Científica, para a realização de perícia e depois a remoção do corpo. O delegado José Euclides Aquino conduziu o motorista do caminhão à Delegacia de Curionópolis, para prestar depoimento.

Com informações do portal Debate Carajás.