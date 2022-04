Colisão entre moto e caminhão deixa uma pessoa morta na rodovia PA-279

O motociclista Gilberto Jesus de Sousa, de 49 anos, morreu na tarde do último domingo (3), em um grave acidente na PA-279, na divisa entre os municípios de Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte, no sul do Pará. A Polícia Civil informou que a motocicleta que a vítima pilotava colidiu com um caminhão, em uma curva das curvas da rodovia. Gilberto morreu na hora, sem chance de ser socorrido.

De acordo com informações publicadas pelo portal Debate Carajás, a PC disse que o motorista do caminhão permaneceu no local do acidente, e ainda pediu ajuda para outras pessoas para informar às autoridades sobre o ocorrido. Em depoimento à polícia, ele disse que a motocicleta surgiu de repente em sua frente, e a batida foi inevitável.

Gilberto Sousa sofreu várias fraturas pelo corpo e morreu na hora. Não houve tempo para o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo da vítima foi removido por peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi feito o exame de necropsia e, em seguida, foi liberado para o sepultamento.