Colégio La Salle realiza Mostra Steam 2024 com tema Inovação e Sustentabilidade

Com o objetivo de conscientizar os alunos sobre questões climáticas e ambientais, a Mostra Steam 2024, realizada pelo Colégio La Salle Ananindeua, traz o tema "Inovação e Sustentabilidade: uma viagem integrando Ciência e Tecnologia para um Planeta Verde”. A principal temática do projeto é o meio ambiente, e o objetivo é trazer uma reflexão sobre o tema para os alunos nas salas de aula, desde o pré - II até os anos finais, desenvolvendo habilidades, competências e criatividades.

Alunos do 7° ano trouxeram o tema "Prédios sustentáveis" (energia solar). (Foto: Mariana Azevedo)

"Já pensando na Cop 30, estamos preparando nossos alunos para refletir acerca desse tema, da urgência que é. Tudo gira em torno da consciência ambiental, nossa principal intenção é trabalhar o cuidado com a casa comum, que é o planeta terra, o meio ambiente", explica a professora de língua portuguesa, Deisiane Filocreão.

A Mostra Steam 2024 tem como tema principal as questões ambientais e climáticas, trazendo uma reflexão sobre temas urgentes para os alunos dentro da sala de aula. (Mariana Azevedo)

O Colégio La Salle sempre teve a preocupação de trabalhar o cuidado com o planeta e o meio ambiente, temas como reflorestamento, poluição, reciclagem e energia solar, fazem parte da Mostra Steam 2024. "Todos os alunos dentro da educação infantil, até o ensino médio estão envolvidos, trabalhando na mesma temática. É importante destacar a criatividade deles que montam os materiais, claro, com a ajuda dos familiares.É importante também a família estar presente, é um trabalho grande, mas a gente tem um objetivo muito maior que é justamente a consciência ambiental", destaca a Deiseane.

A diretora do colégio, Dulcinéia Alves, explica que trabalhar a criatividade e habilidade dos alunos é um dos objetivos da Mostra Steam 2024. "Sem criatividade não há como inovar, não há como resolver problemas complexos. A Mostra Steam vem com foco principal de desenvolver a habilidade e a competência criativa a partir de temas. Desenvolver o protagonismo, a resolução de problemas, preparar as crianças e os jovens para que eles saibam realmente lidar com as situações do cotidiano da vida real e lidar com temas de emergência na agenda global", ressalta a diretora.

Com o tema "Reutilização de cascas de alimentos para criação de novos alimentos", a turma do 2° ano do ensino médio trouxe para a exposição diversas receitas feitas de cascas de frutas. Aos 16 anos, a aluna Vanessa Carvalho, entende a importância do tema ao incentivar os estudantes a pensarem em como combater a fome no planeta. "Se a gente desperdiçar o tanto que a gente desperdiçaria sem essas receitas que a gente criou, muita gente estaria passando fome. Estamos vivendo muitas mudanças climáticas, já tem muita gente passando fome e desabrigada. Então o objetivo principal é achar maneiras de auxiliar o meio ambiente e conscientizar as pessoas no processo", diz.

A aluna do 2° ano do ensino fundamental, Vanessa Carvalho destaca a importância da reutilização de cascas de alimentos para criar novas receitas. (Foto: Mariana Azevedo)

Aluno do 9° ano, Ian Aguiar conta que ele e seus colegas de turma recolheram materiais de lixo eletrônico nas próprias casas e reutilizaram de maneira sustentável. "Pegamos alguns materiais que não seriam mais utilizados e fizemos brinquedos e algumas artes, acabou ficando bem criativo. Aprendi que a gente deve reutilizar os materiais e que mesmo que eles estejam obsoletos, ainda se pode ter uma utilidade para eles, e assim cuidamos do meio ambiente", fala o estudante de 14 anos.