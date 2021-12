Colégio Eleitoral confirma Aldenize Xavier para compor lista tríplice a reitoria da UFOPA

Com 78,57% dos votos, a professora Dra. Aldenize Ruela Xavier é a mais forte candidata da lista tríplice definida hoje, 14 de dezembro, em reunião do Colégio Eleitoral da Universidade Federal do Oeste do Pará. Essa será a primeira vez que a Ufopa encaminha o nome de três mulheres candidatas à reitoria para o Ministério da Educação (MEC). A escolha é do presidente da República, conforme previsto em Lei e deve ser divulgada no início de janeiro.

Aldenize afirma está muito otimista para um resultado positivo na última etapa do processo eleitoral da Universidade. "O Colégio Eleitoral todo apoiou meu nome e trouxeram votos de incentivos. Isso mostra que mesmo com os desafios não estarei sozinha. A Universidade Federal do Oeste do Pará é forte e nós vamos fortalecer ainda mais", falou a candidata após receber o resultado da reunião de hoje.

Na votação para a lista tríplice quem ficou em segundo lugar foi a professora Solange Helena Ximenes, que recebeu 14,29% dos votos, e participou da eleição como candidata a vice-reitora. O terceiro lugar é da professora Dra. Lenise Vargas da Silva, com 7,14% de aprovação. No total, foram 56 votantes, respeitando-se o mínimo exigido pela legislação de 70% composto por representantes docentes. A escolha para a lista tríplice foi nominal por meio da manifestação de voto.

A reunião ocorreu de forma híbrida - online e presencial, via plataforma da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Mesmo sendo uma votação direcionada apenas ao colegiado, a comunidade acadêmica pôde acompanhar a discussão via transmissão “ao vivo” pelo canal da Secretaria Geral dos Conselhos (SEGE), no Youtube.

A votação acadêmica da Ufopa aconteceu no dia 26 de novembro e contabilizou 4782 votos válidos de docentes, técnicos e discentes. A eleição para a Reitoria de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) ocorre em duas etapas, sendo essas: consulta à comunidade acadêmica, elaboração da Lista Tríplice e escolha do reitor definido pelo Presidente da República. Confira neste link o resultado da consulta feita na Ufopa, em novembro: https://bityli.com/5VJcZvX).