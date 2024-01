CNE orienta para que direitos de estudantes com autismo sejam garantidos

Para ratificar, neste começo de ano letivo, o conteúdo do Parecer Orientador da entidade, intitulado "Nortear", no sentido de orientar a sociedade sobre o atendimento de estudantes com o transtorno do espectro do autismo (TEA), o Conselho Nacional de Educação (CNE) promoveu, nesta terça-feira (23), em Brasília (DF), o evento "Diálogos pela Inclusão", com a participação de conselheiros, profissionais de educação e representantes da sociedade. A advogada Flávia Marçal, integrante da Coordenação da Grupo Mundo Azul e professora da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que atua na defesa dos direitos dos cidadãos com TEA, participou do evento.

"O alerta que fica para a sociedade brasileira é de seja garantido o direito humano à educação para todos, em especial para pessoas com trastorno do espectro do autismo, bem como a necessidade de que as legislações que garantem esse direito de acesso, permanência, participação e aprendizagem sejam efetivadas, não no futuro, não quando houver as melhores condições, mas, agora, considerando que esse é um direito inalienável de todas as pessoas" enfatiza Flávia Marçal.

A Organização das Nações Unidas (ONU) destaca o percentual de 1% da população como pessoas com autismo. "Então, nós temos dados específicos sobre a população brasileira e sobre a população paraense, bem como também nós podemos utilizar os dados do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, que aponta que uma a cada 36 crianças com 8 anos são pessoas com autismo", destaca Flávia.

Entre os principais direitos dos estudantes está, dentro do acesso à questão da garantia da matrícula, impossibilidade de negativa de matrícula em razão da deficiência; em relação à permanência, o direito de estar durante todas as atividades que são realizadas na escola, com as adaptações razoáveis que se fizerem necessárias.

"Do ponto de vista da participação, a importância de que o projeto político pedagógico da escola preveja as diversas formas de inclusão desses estudantes nas atividades anuais da escola, e, do ponto de vista de aprendizagem, é muito importante a gente destacar o planejamento da escola através do PEI, do Plano Educacional Individualizado, e do Plano do Atendimento Educacional Especializado (PAEE). São dois documentos muito importantes e que estão descritos e defendidos do ponto de vista legal enquanto direito dentro do Parecer Aprovado perante o Conselho Nacional de Educação", conclui Flávia Marçal.