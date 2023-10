Ananindeua entrega Centro de Reabilitação e Inclusão Social para pessoas com TEA

Ananindeua inaugurou, na última sexta-feira, um serviço público inédito que marca um momento histórico para o município. Foi entregue à população o CERTEA - Centro Especializado em Reabilitação e Referência em Transtorno do Espectro Autista, o primeiro equipamento público no Estado que faz esse tipo de atendimento por meio da Administração Municipal.

Prefeito Daniel ao lado da deputada federal Alessandra Haber

O prefeito Doutor Daniel fez questão de ressaltar o papel fundamental desse serviço para transformar a vida das pessoas com autismo, que já são atendidos pela rede básica, mas necessitavam de um suporte mais especializado.

“Somos referência no tratamento de saúde mental, severa e persistente, por meio do nosso CAPSi, onde atendemos 3.500 crianças e adolescentes. Entre eles, temos 1000 crianças e adolescentes com autismo. Alguns deles precisando de maior suporte terapêutico, que somente o serviço especializado multiprofissional pode oferecer. E agora, com o CTEA, alcançamos essa vitória”, explicou o prefeito.

Deputada Federal Alessandra Haber ao lado do Prefeito Daniel

Na ocasião, além dos servidores e usuários da área da saúde, também estiveram presentes autoridades políticas locais e de fora do Estado, como a Comitiva do SubTEA, vinculada à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que esteve em agenda oficial no Pará pela causa do autismo, visitando os centros do governo do Estado e realizando um seminário para discutir o tema com a sociedade civil organizada.

“Já éramos sensíveis a causa do autismo e tínhamos o diagnóstico local. Identificamos que Ananindeua necessitava desse Centro de Reabilitação. Por isso, destinei emendas para que o município pudesse ter viabilidade financeira pra realizar esse sonho“ disse a deputada federal Alessandra Haber, presidente da Subcomissão Especial, que também anunciou novidades ao lado do prefeito do município.

“Atendendo um pedido nosso, o prefeito Doutor Daniel anunciou que vai criar um Decreto para instituir o primeiro Grupo de Trabalho de inclusão e acessibilidade do Pará para se debater e discutir o tema. Não só o autismo, mas a inclusão de forma geral e tenho certeza que outras políticas públicas serão feitas a partir disso”, reiterou a parlamentar paraense.

Como funcionará a nova unidade?

O Centro Especializado em Reabilitação e Referência em Transtorno do Espectro Autista (CERTEA) está localizado na Avenida Cláudio Sanders, número 1600, no bairro do Maguari. O horário de expediente é de 7h30 às 18h, de segunda a sexta-feira.

Mas o atendimento não será no formato porta aberta, os usuários deverão ser referenciados para o CERTEA a partir da Rede de Atenção Básica. Ou seja, os pacientes TEA que já recebem atendimento nos CAPS, após avaliação clínica, poderão ser encaminhados para o atendimento multiprofissional no Centro, que contará com profissionais na área de ortopedia, fisioterapia, psiquiatria, neuropediatria, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Além de profissionais de serviço social, terapia ocupacional, psicopedagogo, fonoaudiólogo, educador físico e psicólogos.

Seminário sobre autismo reúne 700 pessoas

Cerca de 700 pessoas participaram do Seminário “Autismo na Amazônia”, realizado pela Subcomissão Especial para discutir e propor medidas destinadas a políticas públicas de Inclusão de Pessoas com o Espectro Autista (SubTEA), da Câmara dos deputados. O evento aconteceu na última quinta-feira no auditório da Alepa.

A Deputada Federal, Alessandra Haber (PA), que é presidente da Subcomissão Especial e a Deputada Federal e a relatora Iza Arruda (PE) deram as boas vindas aos pais e mães atípicos e às crianças, jovens e adultos autistas que também se fizeram presentes.

“É um momento único encontrar num só lugar representantes de três esferas do poder, federal, estadual e municipal, interessados em discutir o autismo. Isso é muito motivador para nós pais, que lutamos por direitos aos nossos filhos”, disse Orbélio Pinto, pai atípico.

Deputada Federal, Alessandra Haber (PA) e a Deputada Federal e a relatora Iza Arruda (PE)

Autoridades políticas também marcaram presença no evento, entre eles o prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel, que acaba de inaugurar um Centro Municipal de Reabilitação e Inclusão Social para pessoas com TEA: “hoje cada vez mais a gente tem que pensar na inclusão social em suas diversas vertentes. E ter um compromisso de ampliar nossas ações nessa área. Tenho orgulho de implantar o primeiro Centro Municipal Especializado em Reabilitação e referência em Transtorno do Espectro Autista, com objetivo de desafogar os centros estaduais, oferecendo mais vagas na área e ampliando o acesso ao serviço”, disse o prefeito Doutor Daniel.

Durante três horas de seminário, dezenas de associações e entidades envolvidas na causa puderam ouvir proposições políticas e, principalmente, dar suas contribuições para o debate público. Estiveram presentes associações de diversos municípios, tais como Moju, Curuçá, Paraualebas, Santarém, Belém, Ananindeua, etc. Entre as pautas levantadas, a mais recorrente foi a necessidade de descentralizar o atendimento em todo o Estado.

“Viajar de ônibus com uma criança autista, naquele banheiro apertado, tendo que usar cinto de segurança, por horas. Muitas mães desistem de sair de seu municípios para vim à Belém buscar atendimento mais especializado”, diz Ângela Lima, presidente da “Associação Somos pais e mães de anjos”, que diz acreditar que as políticas públicas chegaram num bom patamar. “Nossa associação tem pais e mães atípicos de diversos municípios paraenses e a gente sonha que um dia não só Ananindeua, mais outras prefeituras também invistam nesse tipo de atendimento que até então era somente da rede estadual”.

O CERTEA de Ananindeua é fruto de emenda parlamentar da Deputada federal Alessandra Haber, presidente da SubTEA. “Essa foi uma grande oportunidade de escutar essas pessoas para que juntos possamos construir políticas mais efetivas que realmente transforme a vida dessas famílias e sinalizar que juntos conseguiremos, pois será mais viável para os municípios estruturar núcleos de atenção a pessoas com autismo”, disse a deputada Alessandra Haber ao mencionar que a Câmara dos deputados pretende priorizar o tema no Projeto Orçamentário de 2024.

As visitas técnicas, que antecederam o seminário, ocorreram em duas unidades estaduais de Inclusão Social, o CETEA (Centro Especializado em Atendimento do Autismo) e o NATEA ( Núcleo de Atendimento Transtorno do Espectro Autista; em funcionamento no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR).

A comitiva da Câmara contava com a presença das parlamentares Alessandra Haber e Iza Arruda e também com Joanita Nascimento da Silva Neta, que veio representando o presidente da Comissão de Saúde. “Conhecer de perto a realidade local tem sido muito importante. Depois de visitar os centros fiquei impressionada. Vocês têm algo que não tem em nenhum lugar no país. E é público. O Pará tem o melhor e mais completo centro de inclusão”. Disse a parlamentar, Iza Arruda, ao visitar o NATEA que faz parte do CIIR, na avenida Arthur Bernardes.