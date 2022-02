Clientes da Oi no Pará terão Claro ou Tim como nova operadora; entenda

Na última quarta-feira (09), o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da Oi Móvel pela Claro, Vivo e Tim. Com a decisão, os clientes do serviço de telefonia passarão a ter uma nova operadora, processo esse estabelecido conforme a região. Por isso, confira qual será a operadora do Pará.

VEJA MAIS

Qual será a operadora dos clientes da Oi no Pará?

Os clientes do Pará terão a Claro como nova operadora, de acordo com a divisão de regiões por DDD, veja como ficou:

Claro

DDD's: 13, 14, 15, 17, 18, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 71, 74, 77, 79, 87, 91 e 92

Vivo

DDD's: 12, 41, 42, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 98

Tim

DDD's: 11, 16, 19, 21, 22, 24, 32, 51, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 75, 89, 93, 94, 95, 96, 97 e 99

Como será feita a transferência dos números?

O plano de transferência de operadora ainda será definido pelas empresas e apresentado para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), juntamente com um plano de comunicação. Porém, uma série de medidas para atender o novo público precisam ser realizadas. Confira:

Apresentar plano de transferência dos números de celular da Oi; Adotar um plano de comunicação que contenha um cronograma referente ao processo de migração dos números; Disponibilizar canais de comunicação para tirar dúvidas do consumidor sobre a migração; Dar direito de escolha de planos de serviço iguais ou semelhantes aos contratados com a Oi; Respeitar o direito à privacidade dos dados; Dar direito de portabilidade a qualquer momento.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)