Círio de Nazaré: vistoria técnica na rede elétrica é realizada no percurso

Na manhã da última sexta-feira, 4, a Equatorial Pará realizou a vistoria técnica no percurso do Círio para garantir confiabilidade e segurança do sistema e para que não ocorra nenhuma intercorrência nas procissões da festividade. O trajeto saiu da Catedral Metropolitana de Belém até a Basílica Santuário e contou com a participação de diversas áreas da distribuidora, como manutenção e serviços técnicos e operacionais.

De acordo com Márcio Caires, presidente da Equatorial Pará, que esteve presente durante a vistoria, a distribuidora está preparada para o Círio 2024. Com a ação de hoje foram identificadas oportunidades de melhoria que serão ajustadas até o dia da grande romaria.

“O Círio é uma das maiores manifestações de fé e gratidão do mundo. Todos os anos a Equatorial se prepara bastante e nesse ano não seria diferente. Inspecionamos todo o circuito e identificamos oportunidades que serão sanadas como podas e instalação de tecnologia. Durante os dias da Trasladação e Círio teremos mais de 200 profissionais espalhados estrategicamente em todo o percurso para atuação em caso de necessidade”, afirma Márcio Caires.

Imagem: Divulgação

Vale destacar que já foram feitas melhorias no circuito antecipadamente com o projeto “Cinturão Verde”, que realiza, ao longo do trajeto da procissão e arredores, a troca da rede tradicional para a rede “spacer” que é mais tecnológica.

Retirada de cabos de telecomunicação

Durante esta sexta-feira, 10 equipes da área de Serviços Técnicos e Comercias, em parceria com oito operadoras de telecomunicação, realizam a retirada do excesso de cabos de telecomunicações e clandestinos da avenida Presidente Vargas, no centro da capital paraense, para que o circuito do Círio de Nazaré esteja mais seguro para todos que estiverem presentes no evento.