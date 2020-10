Círio de Castanhal terá formato diferente no próximo domingo

Em um formato diferente, por causa da pandemia do novo coronavírus, a Romaria de Castanhal, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, será realizada neste domingo (18). Uma parte da programação será presencial. A outra, transmitida pelas redes sociais. O tema deste ano é “Vivendo com Maria o dia do Senhor”. Bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti detalhou a programação. “É a 22ª romaria em honra da mãe de Deus, Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da nossa Diocese de Castanhal. É tempo de pandemia. Mas nós não deixamos de homenagear a mãe de Jesus e mãe nossa. Então, atendendo todos os protocolos necessários, distanciamento, higienização, vamos querer manifestar a nossa fé à mãe de Jesus”, disse.

No sábado (17), a imagem de Nossa Senhora de Nazaré será levada a todos os bairros e periferias da cidade de Castanhal. Serão mais de 56 kms. “Nós iremos passar, sem nenhuma parada, em quase todas as ruas. Para permitir que as pessoas possam expressar seus sentimentos de amor e veneração na mãe do senhor. Em lugar de ser o povo que vai até a mãe de Jesus, a mãe de Jesus vai até o povo. É a romaria em casa”, contou. “No sábado, ao terminar este giro nas comunidades, nos bairros, chegaremos no Apéu, e celebraremos a Santa Missa na frente da matriz de Apeú. Logo em seguida, sem mais ter aquela longa carreata que tínhamos nos outros anos, a imagem será levada de Apeú até a igreja matriz de São José, passando pela Barão (avenida Barão do Rio Branco). Todos aqueles que moram nas proximidades poderão ficar na beira da Barão, de um lado e do outro, manifestando seus sentimentos de amor à Nossa Senhora na hora que passar a imagem. Essa passagem na Barão vai acontecer das 8h30 até 9 horas da noite”, disse o bispo.

Berlinda não será colocada na 'Maria Fumaça' para evitar aglomeração

E, na praça de São José, sempre com distanciamento, haverá a troca do manto, a manifestação de amor à Nossa Senhora e, logo em seguida, a imagem será levada à Catedral. Não ficará, portanto, na matriz de São José. “No domingo, 18 de outubro, dia da romaria, logo bem cedo, às 6 horas, celebraremos a Santa Missa no anfiteatro na praça dos 12 Apóstolos, atrás da Catedral. Lá, teremos cadeiras distanciadas. Aqueles que queiram participar devem procurar as secretarias paroquiais para pedir o ingresso para poder participar”, explicou.

Este ano, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré não será colocada em uma ‘Maria Fumaça’ (trem), porque isso iria gerar reunião do povo, explicou o bispo. A berlinda será colocada em um carro simples vai passando nas matrizes das paróquias da cidade. Cada um espera a passagem de Nossa Senhora na sua paróquia matriz. Às 8 horas, a imagem estará na matriz da Paróquia de São Paulo VI, no bairro dos Ipês. Às 8h30, a imagem irá passar na Paróquia de Cristo Jovem, que estará reunida na frente da igreja de Santa Joana D’arc. Às 9 horas, a imagem estará na paróquia de São João Paulo II, reunida na comunidade do Sagrado Coração de Jesus. Logo em seguida, os párocos celebram as missas nessas comunidades.

Às 9h30, a imagem chegará na Jaderlândia, na igreja matriz de Santa Teresinha. E, às 10 horas, na Paróquia de Cristo Rei. E, às 10h30, na Comunidade do Calvário, que faz parte da Paróquia de Santa Cruz. “Nessas comunidades, a missa será celebrada antes, de modo de que, quando nós chegamos, já terminou a missa e o povo vai homenagear a Nossa Senhora”, contou. Em seguida, às 11 horas, a imagem chegará na Paróquia de São José. “Ao término da missa que o padre celebrará, o povo acolhe a imagem de Nossa Senhora, manifesta o seu amor, e nós iremos levar a imagem até a Catedral. Às 11h30, estamos pensando que iremos abençoar a cidade, e todo o povo, encerrando a romaria deste ano”, contou.

Este ano, a romaria será a Páscoa, diz bispo

Dom Carlos Verzeletti disse que todo mundo pode acompanhar a romaria pela TV Mãe de Deus (canal 31.1) e pelo Facebook da Diocese. Tudo será transmitido ao vivo. “Você, ficando em casa, poderá acompanhar tudo e vai saber por onde a imagem está passando e nos lugares mais próximos que poderá permitir a você se deslocar para poder, de perto, ver e homenagear Nossa Senhora”, disse. “Teremos alguns momentos presenciais, nas frente das matrizes, e os outros momentos participando através das redes sociais”, explicou

No domingo, à noite, missa na Catedral, sempre com distanciamento. “Nossa catedral é imensa, cabem muitas pessoas mesmo distanciadas”, disse. A partir de domingo à noite, até o outro domingo, às 20h30, vai ocorrer a ação para-litúrgica musical apresentada pelo Seminário Dom Vicente Zico, “para reavivar o ânimo depois da pandemia, para que as pessoas possam ter mais esperança e voltar para casa com sentimento de amor”, contou Dom Carlos Verzeletti.Ele observou que, este ano, e por causa da pandemia, não houve a celebração da Páscoa. “Para nós, cristãos, celebrar a Páscoa quer dizer confessar pelo menos uma vez por ano, receber o perdão de Deus e fazer a experiência de ser reconciliado com Deus e participar da Eucaristia. Então, a romaria deste ano é a nossa Páscoa. A semana nazarena é a nossa Páscoa”, afirmou. “Nós pedimos que todos, ao sair de casa, usem a máscara”, reforçou.