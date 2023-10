Círio 2023: Grupo Liberal entrega 72 horas de cobertura e transmissão em multiplataformas

No Círio 2023, a cobertura jornalística do Grupo Liberal será em multiplataformas. No Portal OLiberal.com, a cobertura minuto a minuto soma 72 horas desde a apresentação do manto até o fim da grande procissão de domingo, que também terá transmissão conjunta de O Liberal e Rádio Liberal, a partir das 5h30. No G1 PA, o público também vai poder assistir à Trasladação em vídeo com flashes pela TV Liberal. Aliás, o canal 7 seguirá a tradição de transmitir todo o Círio de domingo ao vivo. A cobertura detalhada será registrada pelos jornais impressos O Liberal e Amazônia.

O trabalho jornalístico irá se estender, basicamente, desde o Traslado da Imagem Peregrina, de Belém para Ananindeua e Marituba, na sexta-feira (6), até a chegada da Grande Romaria à Praça Santuário e outros eventos neste domingo (8). Um conjunto de 400 profissionais está mobilizado para a cobertura ao vivo dos eventos da festa religiosa.

Esse trabalho, todo planejado meticulosamente para ser realizado com empenho de todos neste período simbólico da fé mariana na Amazônia, reafirma a colocação feita por Romulo Maiorana, idealizador e fundador do Grupo Liberal: “O Círio é o Natal dos paraenses”.

Para o mundo

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, destaca a importância dos anunciantes, patrocinadores para a cobertura jornalística do Círio de Nazaré pela empresa. “Sem os patrocinadores e sem a nossa edição especial do Círio, a gente não conseguiria fazer um Círio como a gente faz. Toda essa transmissão envolvendo todos os profissionais dessa área para mostrar o Círio de Nazaré para o mundo inteiro”, afirma.

Rose Maiorana afirma que “o Círio significa tudo, fé, gratidão, discernimento”, “Papai (Romulo Maiorana) faz parte do Círio, mamãe faz parte do Círio. Papai não vivia sem o Círio, e mamãe (Lucidéa Maiorana) sempre junto. Papai ficava no jornal até o fechamento da edição especial do Círio. E hoje, graças a Deus, nós estamos fechando uma boa edição, obrigado nossos clientes, nossos colaboradores, a toda a equipe do Comercial”, completa Rose.

O diretor de Negócios da TV Liberal, Rodrigo Lopes, reforça a contribuição dos anunciantes para consolidar a transmissão do Círio. “O Círio é de arrepiar, contagiante demais, e se vê que pessoas de outras religiões participam do Círio, então para você trabalhar uma marca em um projeto que tem energia positiva, uma quantidade imensa de pessoas participando, é algo fantástico. Agregar a marca a um projeto com essas características é muito positivo para o cliente. E, assim, se tem um resultado institucional fantástico”, afirma.

O projeto “Círio 2023”, da TV Liberal tem como patrocinadores Café Santa Clara, Instituto Cultural Vale, Primor, Centro Universitário Fibra e Unimed Belém.

“O paraense acompanha essa riquíssima manifestação de fé e cultura pela Tv Liberal desde 1976, ano de fundação da emissora. Em 1997, passamos a levar a grandiosidade do Círio para o mundo, por meio da transmissão via internet. E desde abril deste ano, disponibilizamos parte do nosso acervo sobre o tema no site memoriatvliberal.com.br “, afirma Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da Rede Liberal.

Grupo Liberal vai mostrar todos os detalhas da festa maior dos paraenses (Foto: Márcio Nagano / Arquivo O Liberal)

Compromisso

"A cobertura jornalística do Círio de Nazaré é uma oportunidade única para o Grupo Liberal demonstrar seu compromisso em também narrar histórias emocionantes, explorar as dimensões culturais e religiosas da maior festa do nosso Estado e, ao mesmo tempo, desempenhar um papel vital na preservação e na divulgação da nossa tradição", diz o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo.

"Além disso, nosso trabalho jornalístico nos conecta com a profundidade das experiências e emoções vivenciadas pelo nosso público durante o Círio", complementa Melo.

O leitor de O Liberal vai contar com uma edição especial. Essa edição terá 172 páginas, reunindo 13 cadernos, dos quais 7 enfocando o Círio. Já o Jornal Amazônia terá 48 páginas.

Em pauta

Neste Círio 2023, a Redação Integrada de O Liberal conta com cerca de 200 profissionais de jornais impressos (O Liberal e Amazônia), Portal OLiberal.com, Redes Sociais e Rádio Liberal. Toda o espetáculo da Grande Romaria neste domingo (8) será contada por meio do Minuto a Minuto do Portal OLiberal.com, que começou na quinta-feira (5), com a apresentação do manto de Nossa Senhora, e permanecerá on line por 72 horas, ou seja, até este domingo, contando todos os eventos marianos deste final de semana em Belém do Pará.

Na transmissão ao vivo do Círio por OLiberal.com, o apresentador Kaco Barros e equipe vai estar com dois convidados no estúdio da TV Liberal. A repórter Mariana Azevedo fará entrevistas ao vivo relacionadas ao momento do Círio.

A transmissão ao vivo vai reunir três pontos no trajeto do Círio, envolvendo equipes integradas de Jornalismo. Um no edifício Manoel Pinto da Silva, outro na Estação das Docas e um terceiro no Edifício Feliz, no entorno da Praça Santuário. Esse tipo de transmissão integrada tem registrado cerca de um milhão de visualizações.

“É uma honra muito grande poder coordenar uma transmissão desse porte, do Círio de Nazaré, que é o maior evento da cultura paraense, é um momento muito importante para todo jornalista” , afirma o repórter fotográfico Tarso Sarraf, coordenador de Audiovisual do Grupo Liberal.

Na TV

O tom de profissionalismo e compromisso com o Círio de Nazaré é explicitado por Carlos Bonatelli, diretor de Jornalismo da TV Liberal, que está à frente da cobertura da emissora. "O Círio é a nossa maior e mais importante cobertura jornalística. Envolve todos os profissionais da TV e G1. A cobertura será feita com destaque em todos os telejornais da TV Liberal, com reportagens e participações, ao vivo", destaca.

Esse padrão de reportagens será mantido no sábado (7), quando os fiéis participarão da Romaria Rodoviária, Romaria Fluvial, Moto Romaria, Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, do Glória à frente do altar da Basílica Santuário, e a Trasladação. “Além dos jornais da TV Liberal, vamos também mostrar para todo o Brasil em reportagens especiais para a Rede Globo. Este ano, temos uma grande novidade. O G1 vai mostrar, ao vivo, toda a Trasladação em uma cobertura com mais de 60 câmeras”, revela Bonatelli.

No Círio

Carlos Bonatelli não esconde o entusiasmo de participar da cobertura do Círio neste domingo (8). “Todo jornalista quer participar da cobertura do Círio de Nazaré. Estaremos com mais de 15 equipes de reportagem acompanhando a Grande Romaria. Postos instalados em todo o percurso para não perder nenhum detalhe. Serão 60 câmeras e drones distribuídos pelas ruas e avenidas. Estúdios montados na Estação das Docas e na avenida Nazaré, além do estúdio na emissora com a transmissão do G1 para todo o Brasil. O objetivo é fazer com que o telespectador se sinta como se estivesse na romaria”, enfatiza.

Transmissão

A TV Liberal vai contar com três estúdios para a transmissão do Círio, utilizando câmeras IP full HD. A maratona começou no “Bom Dia, Pará”, na sexta (6) e terminará com a grande procissão neste domingo. A TV acompanha ao vivo a Trasladação, neste sábado, e no domingo a cobertura do Círio começará às 6h, com a celebração da missa na Sé.

Na transmissão do Círio, com mais de seis horas de duração, serão apresentadas histórias de fé, reportagens especiais e entrevistas exclusivas em dois estúdios de vidro - um na Estação das Docas e outro na frente da TV Liberal. A transmissão contará com a conexão da emissora com o G1PA, inclusive, com a veiculação de postagens e comentários dos internautas, além da participação de repórteres desse portal.

É do Pará

Neste sábado (7), a partir das 11h15 da manhã, a TV Liberal exibe o programa “É do Pará Especial Círio Fluvial e Moto Romaria” (hashtag #cirionatvliberal), direto do estúdio de vidro da emissora, na escadinha da Estação das Docas. A apresentadora Tainá Aires recebe Mariana Ximenes, pesquisadora e especialista em Círio, e a cantora Sandra Dualibe, como repassa o diretor de Programação da TV Liberal, Elton Magalhães.

A equipe do “É do Pará” acompanhou, na quinta-feira (5), os romeiros que saíram de Castanhal para Belém, para sentir as dificuldades, conhecer os detalhes do percurso, as curiosidades, promessas e personagens que inspiram e emocionam. O resultado desse trabalho, o público vai conferir no “É do Pará Especial Círio”, na tela da TV Liberal, no próximo dia 14.

Ao vivo

Pela primeira vez, o público poderá conferir a transmissão ao vivo da Trasladação neste sábado (7) pelo portal G1PA. A coordenadora de Conteúdo G1PA, Valéria Martins, explica que a transmissão vai abranger, em tempo real em vídeo, desde a saída da romaria, às 17h30, até a chegada na Catedral Metropolitana. Serão geradas imagens exclusivas por meio de mais de 30 câmeras. “É um momento muito especial, é o segundo Círio meu e o primeiro como coordenadora, e estamos todos na maior expectativa para contar as melhores histórias e mostrar a emoção do Círio de Nazaré”, salienta Valéria.

Online

O público vai contar com uma cobertura do Círio de Nazaré em tempo real no Portal OLiberal.com. Como informa Carlos Fellip, editor executivo digital do portal, “a cobertura no OLiberal.com já começou na quinta-feira (5), com a apresentação do manto que vestirá a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré. É uma cobertura dinâmica, recheada de vídeos, bastidor e muita, mas muita informação em tempo real. O dinamismo e a responsabilidade com a informação são marcas do nosso jornalismo e tudo isto estará em uso para retratar a emoção e a devoção mariana do povo em Belém, no Pará, no Brasil e no mundo”, enfatiza.

A cobertura multiplataformas de O Liberal conta com mais de 70 pessoas envolvidas diretamente. E o trabalho contará com muitas novidades para o público. “Teremos a maior transmissão em vídeo ao vivo, com repórteres espalhados por todos os pontos do trajeto do Círio no domingo e vários momentos de ao vivo nas redes sociais. Mas a cereja do bolo vai ser uma matéria especialíssima por uma equipe exclusiva com detalhes pouco ou nada conhecidos pelo público que acompanha o Círio de Nazaré. Vai ser surpreendente”, acrescenta Carlos Fellip.

Redes Sociais

A conexão entre quem acompanha o Círio a partir do local em que se encontre, ou seja, como espectador no local da romaria ou em qualquer lugar do mundo, vai marcar o trabalho do setor de Redes Sociais do Grupo Liberal. “O objetivo das Redes Sociais de O Liberal na cobertura do Círio 2023 é de aproximar ao máximo os nossos seguidores dos eventos da Quadra Nazarena, especialmente a Trasladação e o Círio. Temos seguidores que estão em outras cidades e até em outros países. Então queremos levar a experiência do Círio para essas pessoas, que muitas vezes são paraenses que vivem fora do Estado e não puderam estar em Belém nesta data tão importante”, ressalta Elva Vieira, coordenadora de Rede Sociais do Grupo Liberal.

“Nossa equipe de reportagem estará em diversos pontos das procissões para realizar uma cobertura em tempo real que divulgaremos nos Stories do Instagram e no Twitter, além, é claro, do portal OLiberal.com. Mas também vamos abastecer Instagram, Facebook, Youtube e Tiktok com belas imagens, notícias exclusivas e transmissões ao vivo. Teremos também o apoio dos novos canais de Whatsapp de O Liberal, onde nosso público receberá as últimas notícias relacionadas ao Círio. Para quem quiser acompanhar as novidades do Círio é só procurar pela hashtag #oliberalnocirio e seguir O Liberal nas redes sociais”, acrescenta Elva.

Rádio

A cobertura do Círio pela Rádio Liberal vai ser expandida ao público por meio da conexão com as plataformas digitais. Os profissionais da emissora vão estar desde as 5h de domingo (8), na Catedral Metropolitana, e a cobertura envolverá 40 profissionais. “O Círio é o maior evento que a gente transmite todos os anos, nós temos as nossas estações para contar em vídeo e áudio ao nosso ouvinte e internauta. A nossa base será situada na TV Liberal, um ponto troncal que a gente tem do Círio, que é a reta final da procissão, na avenida Nazaré”, destaca Abner Luís, gerente de Conteúdo do Sistema Liberal de Rádio.

Esse trabalho abrange desde o Traslado na sexta-feira, os eventos do sábado e o Círio neste segundo domingo de outubro. Os ouvintes vão ter inserções de algumas pessoas expressivas da cultura paraense abordando a temática do Círio de Nazaré. A rádio contará com pontos estratégicos de transmissão – agora, com imagens, haverá novos locais para o trabalho. Funcionarão sete pontos de transmissão. São eles: Catedral Metropolitana, Praça dos Estivadores, Estação das Docas, avenida Presidente Vargas, edifício Manoel Pinto, TV Liberal e Praça Santuário. Além da transmissão da rádio para mais de 90 municípios do Pará, o internauta em qualquer local do mundo vai poder acessar os conteúdos via plataformas digitais, com imagem e áudio.