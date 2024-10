Circuito de Benquerença, Ciências e Saberes leva atividades culturais para Bragança e Tracuateua

Inicia nesta quarta-feira (16), em Bragança e Tracuateua, no Pará, o Circuito de Benquerença, Ciências e Saberes acontece como parte da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento, com o tema "Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais", contará com diversas oficinas, atividades culturais e uma exposição, buscando integrar ciência, arte e cultura.

A programação, que segue até 22 de outubro, tem o objetivo de valorizar e promover soluções sustentáveis, além de proteger a biodiversidade brasileira e os saberes tradicionais das comunidades locais. A Universidade do Estado do Pará (Uepa) é uma das instituições com projetos aprovados no edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e que fará parte do eventoo com atividades.

As atividades programadas incluem oficinas de Estamparia Manual, Compostagem e Jardins Funcionais, Comunicação Comunitária e Popular, Robótica, Meio Ambiente, Animação de Bolso, Podcast, Gastronomia Tradicional e Produção de Vídeos. O evento culminará na mostra cultural-científica intitulada "Mostra de Bem-querer: Ciência, Saberes e Vida", destacando os resultados das atividades e dando visibilidade aos saberes e conhecimentos gerados.

A programação incluirá também uma roda de escuta e um show com o Quarteto da Uepa, no Teatro do Liceu de Bragança, campus XXI da Uepa, na sede municipal. A iniciativa é gratuita e envolve uma rede de parceiros.

Confira a programação completa:

Oficinas

16/10

Estamparia Manual: Raízes em Exposição com Josi Mendes

Local: Liceu de Bragança | 8h - 12h e 14h - 17h

16 a 18/10

Conversa Fiada: O Bordado como Poética dos Laços e Saberes com Juliana (Tita) Padilha

Local: Externato Santo Antônio, Tracuateua | 14h - 18h

16/10

Oficina de Compostagem e Jardins Funcionais com Mariana Borges, Gabriel Tokuda, Mara Fonseca, Dante Ballarini

Local: EEFEM Marilda Figueiredo Nunes | 8h - 12h e 14h - 18h

Oficina de Vídeo de Bolso: Das Raízes aos Rizomas com Marcelo Rodrigues

Local: Fundação Educadora de Comunicação, Diocese de Bragança | 14h - 17h

Oficina de Animação de Bolsos: Ondas de Gentileza com Adriana Barros

Local: EEFEM Do Rocha, Bragança | 14h - 17h30

16 a 17/10

Oficina de Fotografia com o Celular: Sob o Olhar dos Saberes com Marcelo Rodrigues

Local: EEEM Coronel Pinheiro Junior, Tracuateua | 8h - 12h

16/10

Oficina de Podcast: PodEcos da Amazônia com Guaciara Freitas e Roberto Amorim

EEEM Marilda Nunes, Tracuateua | 08-12h e 14h-17h

17/10

Oficina Robótica e Meio Ambiente: Os R's da Sustentabilidade na Prática com Adriana Barros

Local: EEFM do Rocha, Bragança | 8h - 11h30

17/10

Oficina de Compostagem e Jardins Funcionais com Marivana Borges, Gabriel Tokuda, Mara Fonseca e Dante Hadad Ballarini

Local: EEFM Coronel Aluizio Pinheiro Ferreira | 8h - 12 e 14h - 17h

18 e 19/10

Oficina de Comunicação Comunitária e Popular: Vozes do Bioma com Paula Hoyos

Local: Liceu de Bragança | 8h - 12h

Diversidade na Terra - Territórios e Futuro para a Nova Geração com Fernanda Martins

Local: EMEF Cristiano José de Medeiros Rosa, Bragança | 8h - 12h e 14h - 18h

18/10

Oficina de IA: Desvendando a IA - Ferramentas e Futuro para a nova geração com Fernanda Martins

Local: EMEF Cristiano José de Medeiros Rosa, Bragança

18/10

Oficina de Tecnologia de Alimentos: Biscoito de Crueira com Diego Aires e Monique Alves

Local: SENAI Bragança | 8h - 12h30

18/10

Oficina de Sorvete Artesanal com Calda de Manipueira com Diego Aires e Monique Alves

Local: SENAI Bragança | 14h - 18h

Atividades Culturais

21/10

Palestra: As dores e delícias da Divulgação científica com a Dra. Guiacara Freitas, Dr. Miguel Chaquiam e Dr. João Lima | 16h

Roda de Escuta: Público do Circuito | 17h

Show do Quarteto Musical da UEPA | 18h

Exposição

21 e 22/10

Mostra de Bem-querer: Ciência, Saberes e Vida

Local: Hall do Teatro do Liceu de Bragança | 8h - 18h