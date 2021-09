Cidades paraenses recebem reforço policial durante feriado

A Polícia Militar, por meio do Departamento Geral de Operações (DGO), iniciou na última sexta-feira (3), a operação Independência em todo o territorio paraense, com reforço das ações ostensivas e preventivas na Região Metropolitana e em 15 municípios do interior do Estado.

As localidades a receberem reforços militares são: as ilhas de Mosqueiro e Cotijuba, na Grande Belém; os municípios de Salvaterra, Soure e Portel, no arquipélago do Marajó; além de Abaetetuba, Barcarena, Bragança, Cametá, Colares, Curucá, Maracanã, Marapanim, Mocajuba, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim e Salinópolis

Salinas

Somente para o município de Salinópolis, considerado uma das principais áreas de mobilização de pessoas, a Polícia Militar aumentou de 110 para 200 o número de policiais militares na região. Dessa forma, a 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM), responsável pelo policiamento ostensivo em Salinas e em outros quatro municípios do nordeste paraense, conta com mais 90 policiais, deslocados de outras unidades para intensificar as ações preventivas nas praias, balneários e áreas de maior fluxo de veículos e pessoas.

Equipes do Quartel do Comando Geral (QCG), Comando de Policiamento da Capital I e da Capital II (CPC I e CPC II), Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRM) e Comando de Missões Especiais (CME) foram distribuídas em pontos estratégicos da cidade.

Pela parte da manhã, equipes de policiamento a pé e em viaturas de quatro e duas rodas, intensificam o patrulhamento nas praias da Corvina e Atalaia; e próximo ao Mercado Bom Jesus, na área central da cidade.

Durante a tarde, além do policiamento em quadriciclos, equipes do Regimento de Polícia Montada (RPMont), mais conhecido como "Cavalaria", e Grupamento Tático Operacional (GTO), reforçam as fiscalizações nas áreas que dão acesso às praias.

À noite equipes a pé e de viaturas realizam ações de radiopatrulhamento a todo o tempo na orla do Maçarico.

De acordo com o comandante da 1ª CIPM, major Carlos Alberto, existe uma nova dinâmica social em relação à praia do Atalaia, durante o período noturno.

"A gente percebe que houve uma mudança expressiva no que diz respeito à concentração de visitantes naquela localidade. Há pouco tempo, os banhistas desocupavam aquela área e se dirigiam com a família ou amigos, para a orla do Maçarico, mas, hoje em dia, a maioria das pessoas que vão para a praia do Atalaia, permanecem por lá durante a noite", frisou o oficial.