Ciclistas fazem homenagem a corretora de imóveis morta atropelada

O grupo de ciclistas ‘Pedal da Preguiça’ realizou, na noite desta sexta-feira (16), uma homenagem à Maria Sirleia Rodrigues Brasil, corretora de imóveis de 50 anos que morreu na última quinta-feira (15), após ser atropelada por uma motocicleta na avenida João Paulo II, em Ananindeua.

Cerca de 20 ciclistas participaram do ato, realizado na avenida Marquês de Herval com a travessa Mauriti. Com balões brancos nas mãos e amarrados nas bicicletas, os participantes realizaram uma pedalada simbólica em memória de Sirleia, até a travessa Mauriti.

O acidente ocorreu quando Sirleia, que integrava o grupo de ciclistas, tentou atravessar a avenida João Paulo II, nas proximidades da ponte de ferro, onde a sinalização é precária e a iluminação insuficiente, de acordo com os ciclistas.

Rosiane seguia no sentido BR-316 e queria retornar no sentido Belém. Ao tentar realizar a travessia da avenida para o outro lado, ela foi atingida em cheio pelo motociclista, que também ficou ferido e encontra-se internado em estado grave.

Rosiane Costa, coordenadora do grupo ‘Pedal da Preguiça’, destacou a insegurança enfrentada pelos ciclistas no trânsito. “Estamos constantemente vulneráveis. Infelizmente, a falta de respeito por parte de alguns motoristas aumenta o risco para quem escolhe a bicicleta como meio de transporte”, disse em tom emocionado.

Sheila Santhiago, outra integrante do grupo, lamentou a perda e reforçou a importância da conscientização sobre o respeito no trânsito. O grupo conta com cerca de 60 membros de toda a Grande Belém. “Existe a ideia de força no trânsito, os motoristas de veículos motorizados nos desrespeitam muito, essa postura gera muitos acidentes”, disse.

Rosiane acredita que ciclistas são desrespeitados por outros condutores (Claudio Pinheiro/O Liberal)

Mais Homenagens

O enterro de Sirleia acontece na manhã de sábado (17), no Cemitério do Apeú, em Castanhal. Amigos da vítima organizaram uma homenagem e farão o trajeto Belém-Castanhal pedalando, saindo da capital por volta das 5h. Além disso, um ato em memória de Sirleia está programado para o mesmo dia, às 13h, na avenida João Paulo II, em frente ao Instituto Federal do Pará (IFPA).

O grupo realizavas pedaladas constantemente como forma de preparo para um percurso de longas distâncias, conhecido como “longão”, que pode chegar a 300 quilômetros. No dia do acidente, Sirleia estava treinando para uma viagem de 180 quilômetros até Tomé-Açu, marcada para o próximo mês.

"É lamentável que mais uma amiga de pedal tenha morrido de uma forma evitável. Se houvesse mais educação no trânsito, cuidado um com o outro, tenho certeza que muitas vidas poderiam ser salvas”, diz Rosiane Costa, coordenadora do grupo que Sirleia fazia parte.

Nas redes sociais, o perfil ‘Bike Belém’ e outros grupos de ciclistas lamentaram a perda. “Que Deus conforte familiares e amigos em um momento tão difícil como esse de despedida inesperada. Nossos mais profundos sentimentos”, diz uma das publicações.

A Polícia Civil, por meio da Seccional da Marambaia, está investigando o caso e informou que solicitou perícias, além de ouvir testemunhas para auxiliar nas investigações sobre a morte de Sirleia.