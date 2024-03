Chuva no sábado alaga cidade de Capanema no nordeste paraense

Capanema, no nordeste paraense, sofreu com alagamentos na madrugada de sábado (30). Os moradores da cidade acordaram às 3h com a água invadindo casas e comércios. A população tentou conter os danos. A chuva durou aproximadamente duas horas. Várias pessoas registraram a situação em vídeos e fotos divulgados nas redes sociais, onde é possível ver carros parados no meio de ruas completamente cheias, animais de estimação no meio do alagamento, casas e comércios invadidos pela água.

Uma das áreas mais atingidas foi o centro da cidade com as ruas interditadas por causa do nível da água. O rio Ouricuri, que atravessa a cidade, ficou elevado. A feira livre e o terminal rodoviário também foram atingidos. Dentre os locais atingidos pela enxurrada estavam os bairros Caixa D’água, Bananal e São Pedro.

Mauro Menezes, morador de Capanema, relata que a água gerou perdas no centro comercial da cidade. “No centro comercial, a água invadiu várias lojas. Foi muita chuva. A água veio para cima da canela. Fazia tempo que não tinha uma chuva dessas. Foi uma chuva anormal do cotidiano, há muito tempo que não tinha tido uma assim para inundar tudo. Essa foi estourando a boca do balão”, falou.

O marceneiro Luciano Pontes, de 51 anos, sofreu com a enxurrada da madrugada. Luciano que tem uma oficina de móveis no fundo da casa, localizada na travessa Bugari próximo à Unidade Municipal de Saúde Arnoldo Tavares, precisou acordar de sobressalto junto com a esposa para lutar para evitar que a água suja entrasse na residência.

O marceneiro passou o domingo de Páscoa retirando areia e lama de dentro de casa. “Em Capanema, isso é recorrente. Há vários anos acontece no centro e onde estou morando no bairro São José. Veio uma enxurrada muito grande, desde às 3h. Tivemos que usar enxada para fazer uma barricada de terra na frente de casa. Mesmo assim entrou água em casa e na oficina onde trabalho. Graças a Deus não tive prejuízo, conseguimos amenizar a situação”, agradeceu.

A solidariedade foi fundamental para evitar perdas. Luciano e a esposa contaram com a ajuda de 15 pessoas da vizinhança que ajudaram nas barricadas e na limpeza das residências que foram atingidas. A vizinhança teve cinco casas atingidas pelo temporal. Nenhuma teve perdas materiais, pois os moradores já se previnem levantando móveis e eletrodomésticos.

“Desde as 3 horas da madrugada que acordamos ninguém dormiu mais. A gente tem que ficar limpando a casa. É muita lama, não deu perda material, mas a água entrou trazendo lama e lixo”, revela.

Apesar da travessa Bugari ser asfaltada, Luciano conta que não há sistema de drenagem e quando chuvas fortes ocorrem a água escorre para as casas que ficam em um terreno mais baixo. “A rua é pavimentada, mas não tem nenhuma canaleta. A rua ficou com 40 centímetros de terra trazida pela chuva. Você não vê o asfalto. Se fizessem uma galeria de concreto para a água escorrer resolveria o problema”, avalia.

PREFEITURA - A Prefeitura Municipal de Capanema divulgou nota oficial no sábado (30). A gestão informou que "os casos registrados de alagamento foram devidamente sanados". O trânsito na Salim Abudcom a Miguel Leite havia voltado a normalidade após o volume do rio Ouricuri ter baixado. A prefeitura declarou que desde às 4h, a "Secretaria de Obras esteve em operações para desobstruir os bueiros obstruídos por materiais de construção e galhos, os quais foram descartados irregularmente nas vias de acesso e levados para os bueiros pelas chuvas."

A prefeitura informou ainda que continuaria realizando manutenção adequada em todos os bueiros entupidos. A Secretaria de Meio Ambiente também teria realizado trabalhos preventivos de dragagem em córregos e igarapés que cortam a cidade.