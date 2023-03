Chuva em Barcarena: Alagamento e transtorno em Mercado Municipal

​Em Barcarena a forte chuva, que iniciou às 6h causou transtornos em vários bairros, e para os trabalhadores que tentavam chegar ao trabalho. Na feira municipal de Barcarena Sede, os vendedores ficaram em apuros com a precária situação da cobertura do espaço. “Vai cair esse pilar!”, exclamou um dos vendedores, enquanto filmava a situação estrutural do prédio e o alagamento do espaço.

Sobre o vídeo que circulou nas redes sociais, a prefeitura de Barcarena informa que em breve os comerciantes serão transferidos para o novo Complexo Comercial de Barcarena Sede. Um amplo e moderno espaço, planejado, mais seguro e confortável para trabalhadores e consumidores.

“O Novo Complexo Comercial tem capacidade para mais de 360 boxes, além de trapiche e uma ampla praça de alimentação com vista para o rio e além de ser um grande centro de comércio de produtos e serviços deve se transformar em espaço de atração turística e difusão cultural”, afirmou em nota, a Assessoria de Comunicação.

A obra está em fase final de acabamento e deve ser entregue ainda no primeiro semestre de 2023. “A prefeitura, em parceria com o Sebrae, está promovendo o ordenamento e a qualificação de todos os trabalhadores, que recebem treinamento sobre empreendedorismo, atendimento ao público, além da conscientização para manutenção e melhor conservação dos seus espaços e equipamentos de trabalho”.

DEFESA CIVIL

Durante o período de chuva, a Proteção e Defesa Civil Municipal esteve em alguns pontos de alagamento da cidade, incluindo a “Baixada da Cobra”, no Bairro Betânia, e afirmou que participa de uma força tarefa com as secretarias municipais de Segurança, Trânsito e Defesa; Desenvolvimento Urbano; Meio Ambiente; Ordenamento Territorial e Habitação; Saúde; e Assistência Social, para realizar ações de redução dos impactos aos moradores da área, causados pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias.

Iniciativas de adaptação e mitigação, como educação climática, obras de infraestrutura, IPTU Verde, e a criação de um comitê, que irá coordenar a elaboração da estratégia de Redução de Riscos e Desastres (RRD) e de Resiliência da cidade, estão entre as principais ações da agenda climática de Barcarena.

A prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento Urbano (Semdur), iniciou as obras de drenagem e também promoveu a limpeza e desobstrução, com a retirada de grandes quantidades de lixo da área que, “até pelas características geográficas, historicamente apresenta problemas de alagamento”, afirmou a Assessoria de Comunicação da Prefeitura.

PREVISÃO

A Proteção e Defesa Civil de Barcarena, informou que de acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), as condições meteorológicas permanecem desfavoráveis. O órgão emitiu comunicado alertando moradores: “Evitem sair de casa em momentos de chuvas intensas e lembrem que até 1 hora após a diminuição ou o cessar das chuvas, o risco é iminente. No caso de cortes de energia elétrica, tenham cuidado no manuseio de velas. Lanternas são as melhores opções para estes momentos. Protejam-se, as pessoas que moram em áreas de alagamentos procuram um local mais seguro até as chuvas cessarem. A vida é seu maior patrimônio”.​