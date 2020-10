Chuva de granizo surpreende moradores de Tucuruí, no Pará

Uma chuva de granizo surpreendeu moradores do município de Tucuruí, sudeste paraense, na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 16h30. Internautas que moram da região publicaram fotos e vídeos mostrando as pequenas pedras de gelo e comentaram que a ocorrência pode ter sido inédita.

Por ser considerada inusitada, uma vez que Tucuruí é uma área com temperaturas elevadas, a presença do gelo virou logo meme, especialmente no Twitter. A chuva não foi duradoura e o granizo apareceu apenas durante alguns minutos, segundo relataram alguns internautas.

Confirá o vídeo:



A reportagem solicitou e aguarda nota da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) para comentar a ocorrência.

Confira alguns tweets sobre o assunto:

Morador de Tucuruí,no sudeste do Estado, registrou chuva de granizo hoje no município. pic.twitter.com/HJADLMXowH — JL2 - TV Liberal (@JL2edicao) October 26, 2020

Choveu gelo hj em Tucuruí ⛈⛈☃️ pic.twitter.com/epivh6NYLt — Júnior Pena (@JniorPena1) October 26, 2020

Temperatura muito alta aqui em Tucuruí,aí vem uma chuva de granizo,eita Deus tremendo 🙏 pic.twitter.com/rezHYN0SVz — Rosa: @rosatuc🎒❤ (@rosatuc) October 26, 2020

Do nada começa a chover granizo em Tucuruí, que diaxo é isso? Telhado da minha casa foi metralhado de gelo — Rafa (@RafaeLiraa) October 26, 2020

2020 tá tão estranho que choveu granizo no meu país Tucuruí. Pra quem não sabe #tucurui faz divisa com o sol 🤡 — Kiane Rayza Pompeu (@kykypompeu) October 26, 2020

Tucuruí dps da chuva de granizo pic.twitter.com/nTto3KrPHR — sr. wayne (@davyliimaa) October 26, 2020

E Tucuruí que mesmo caindo granizo continua mais quente que o sol — Pequena deusa africana (@_MariMacena) October 26, 2020

Pela primeira vez eu presenciou uma chuva de granizo no

Pará/Tucuruí. 😅 Que emoção para um paraense.❤ @whindersson pic.twitter.com/y09YaaJ0E9 — Srt.ª Sensata 🧘🏻‍♀️ (@amanda_an18) October 26, 2020