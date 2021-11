Chapa Novos Sonhos vence consulta acadêmica para reitoria da Ufopa

Aldenize Ruela Xavier e Solange Helena Ximenes Rocha, representam a chapa 2 - Novos Sonhos, e são as vencedoras da consulta acadêmica da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

A votação para eleição à reitoria da Universidade aconteceu durante todo o dia de hoje, 26, e contabilizou 4782 votos válidos de docentes, técnicos e discentes.

As candidatas a reitora e vice-reitora agradeceram a participação da comunidade acadêmica na votação. "Queremos dizer a todos que sonharam conosco esses novos sonhos. Queremos dizer também a todas as mulheres que é por vocês que nós iremos nos dedicar todos os dias", agradeceu Aldenize.

O resultado da consulta prévia e informal será homologado em reunião do Consun no dia 7 de dezembro. Nesse mesmo dia, será constituído o Colégio Eleitoral no Consun para votação e escolha dos nomes que irão compor a lista tríplice a ser encaminhada ao Ministério da Educação, onde se definirá oficialmente a escolha do novo reitor ou reitora da Ufopa.

A consulta prevê, de acordo com a resolução do Conselho Universitário (Consun) nº 289, de 23 de setembro de 2021, a indicação ao Conselho Universitário, pela comunidade universitária, de candidato(a) a reitor(a) e a vice-reitor(a) da Ufopa para o quadriênio de abril de 2022 a abril de 2026.Aldenize Ruela Xavier e Solange Helena Ximenes Rocha frisaram que possuem conhecimento profundo dos problemas da Universidade e atributos de gestão que permitem conduzir a Ufopa no caminho das soluções, inclusive na articulação para conseguir projetos de investimento externo, contato permanente com toda a comunidade acadêmica e propostas, segundo sua visão, concretas e objetivas.

Segundo lugar

A chapa 1, "Evolução: Ação Ufopa", composta por Jarsen Luís Castro Guimarães (reitor) e Flávia Garcez da Silva (vice-reitora), teve 872 votos (com 0,265 na paridade por grupos). Já a chapa 3, "Ufopa para Todos", composta por Edilan de Sant’Ana Quaresma (reitor) e Carla Ramos (vice-reitora), recebeu 1925 votos (com 0,321 na paridade por grupos).

Confira AQUI o resultado da votação na página da Comissão Eleitoral de Consulta (CEC).

Mais informações na página da Comissão Eleitoral de Consulta (CEC): http://www.ufopa.edu.br/eleicoes2021/.