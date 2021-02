Campanha busca diálogo para fraternidade na pandemia

A busca pela fraternidade por meio do diálogo em prol da sociedade, prioritariamente dos cidadãos mais necessitados no contexto da pandemia, como pessoas de baixa renda, desempregados e enfermos. Com esse foco, a V Campanha da Fraternidade Ecumênica (CFE 2021), organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 2021, será lançada no País na Quarta-Feira de Cinzas, dia 17 de fevereiro. Na Arquidiocese de Belém o lançamento ocorrerá durante coletiva às 9h, na Cúria Metropolitana. A CFE2021 traz como tema “Fraternidade e diálogo: compromisso de amor” e o lema bíblico “Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade”, (Ef. 2,14).

A abertura será marcada por uma celebração ecumênica, no dia 20 de fevereiro, no auditório da Cúria Metropolitana, com programação das 8h às 12h, na presença de vigários episcopais, articuladores das dimensões pastorais e conselho Amazônico de Igrejas Cristãs (CAIC). os eventos serão realizados em conformidade aos protocolos preventivos ao novo coronavírus.

Preparação

A Arquidiocese de Belém já iniciou os preparativos da CFE2021. A Coordenação de Pastoral realizou, no final de janeiro, o Estudo Preparatório da Campanha, no Centro de Evangelização de Fátima CEFAT), com representantes das Forças Vivas da Igreja e os vigários episcopais.

O foco do Estudo foi o de formar agentes multiplicadores para a realização de atividades e gestos concretos, tanto no âmbito paroquial como em nível da Arquidiocese, como expressão do compromisso para o alcance do objetivo da Campanha.