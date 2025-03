Centro estadual de inovação e sustentabilidade estimula aprendizado de alunos e professores

Estimular a criatividade e a conscientização sobre as causas ambientais durante o processo de aprendizagem estão entre os focos do novo Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica (Ciseb), criado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc). Além de alcançar alunos da rede pública de ensino, municipal e estadual, o Centro também promove capacitação para professores, a partir de formações, palestras, assessoria e apoio técnico pedagógico para a implementação de projetos inovadores em suas escolas.

Em funcionamento na Escola Estadual Cordeiro de Farias, no bairro do Souza, em Belém, o Ciseb é um dos pilares essenciais da Política Pública de Educação para o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Clima da Seduc. O espaço conta com salas de imersão, com diferentes trilhas de aprendizagem: prototipagem e fabricação digital, com modelação de objetos em 3D, desde o software até a fabricação; cultura maker, com a fabricação de materiais com ferramentas manuais; estúdios; cultura digital realidade virtual e aumentada; robótica; computação criativa e inteligência artificial.

VEJA MAIS



“Nós estamos vivendo um momento de transformação na educação pública do Pará, com um investimento de mais de 2,5 milhões no Centro, aquisição de notebooks, por meio do programa Conecta Educação, e uma série de fomentos à educação que possibilitam o nosso estudante a desenvolver a aprendizagem por meio do uso da tecnologia. Nós já temos uma história de participação de torneios e competições na área da robótica desde 2020, com várias classificações em etapas nacionais e com o Centro vamos conseguir potencializar isso não só em uma escola, mas em todas as escolas da nossa rede”, ressalta Rafael Herdy, coordenador do Ciseb.

Aluna da Escola Estadual Jarbas Passarinho, Jéssica Aguiar, 13 anos, que participa há três anos do projeto de robótica, é um dos destaques da Equipe Pavulagem, que integra a iniciativa. “É uma experiência incrível participar de diversos torneios e ter diversas aprendizagens, tanto no convívio com as pessoas, como na área da robótica, com programação, montagem, desenvolvimento de protótipos que envolvem conhecimentos de matemática, física e comunicação. É uma das experiências mais incríveis que, como aluna, eu poderia ter. Já viajei com a equipe, conheci novas pessoas, novas culturas, é maravilhoso”, pontua.

Entregue em dezembro de 2024, o Ciseb se empenha em investir em ideias que busquem transformar as escolas paraenses em berçários da floresta amazônica, a partir da criação de equipamentos recicláveis, a exemplo de sementeiras, composteiras, criação de conteúdo com temas ambientais, além das habilidades desenvolvidas nas diferentes atividades, como a robótica.

O estudante Marcos Vinicius Machado, 11 anos, da Escola Estadual Prof. Waldemar Ribeiro, também integra a equipe de robótica e terá a oportunidade de viajar para outro Estado, pela primeira vez, por incentivo do Governo do Estado. “É uma experiência e uma sensação única participar desse programa. Além dos aprendizados com os professores, os alunos, de diferentes escolas, são muito unidos e um ajuda o outro a aprender mais. Eu sinto que a robótica abriu novos caminhos para mim”, conta. Ele participará, junto com a equipe, da First Lego League, uma das maiores competições de robótica, que ocorrerá em Brasília, no mês de março.

Avanço

O Governo do Estado pretende construir outros centros deste tipo, distribuídos em diversas regiões de integração, inclusive, com modalidades itinerantes, com barcos, carretas e estruturas infláveis. Os centros foram divididos em três portes (grande, médio e pequeno), de acordo com o número de estudantes e escolas da cidade. Isso garante que cada região tenha acesso a um centro adaptado às suas necessidades específicas.

A iniciativa integra as ações do Governo do Estado desenvolvidas para a proteção da floresta amazônica, que inclusive servirão de referência ao mundo em 2025, quando Belém sediará a COP 30.

SERVIÇO

As escolas municipais e estaduais podem entrar em contato com o Ciseb, por meio do perfil do instagram @ciseb.oficial ou e-mail ciseb@escola.seduc.pa.gov.br. O centro atende até 120 pessoas por turno.