Sustentabilidade na mineração paraense será tema de workshop em Belém

A mineração tem um impacto significativo na economia do Pará, movimentando serviços, insumos e gerando empregos. Em 2024, o Estado ficou na 6ª posição no ranking nacional de exportações, com um total de US$ 22,9 bilhões, sendo 84% desse valor relacionado ao setor mineral.

Para debater o futuro da atividade, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), realiza no dia 14 de março, a partir das 8h, no Salão de Eventos da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), o workshop "Mineração no Pará: Tendências e Caminhos para a Sustentabilidade". O evento tem apoio da Fiepa, do Centro das Indústrias do Pará (CIP), do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará (Simineral) e do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram-PA). A programação coincide com o Dia Estadual da Mineração, celebrado na mesma data, criado pela Lei Estadual nº 7.603/2012, em referência às pesquisas minerais iniciadas em Carajás, em 1967.

Sustentabilidade em debate

O evento vai reunir representantes de empresas que atuam no Pará para apresentar iniciativas sustentáveis no setor mineral. Empresas mineradoras, pesquisadores, consultores, cooperativas, agentes financeiros e estudantes estão entre os públicos esperados.

O objetivo é discutir diretrizes para a mineração aliando aspectos técnicos e práticas sustentáveis. As apresentações devem abordar iniciativas já adotadas pela indústria e também projetos futuros voltados à sustentabilidade. A ideia é promover um diálogo entre empresas, instituições e sociedade, trocando experiências e buscando caminhos mais equilibrados para a mineração no Estado. Um dos resultados esperados do evento é a elaboração de uma carta de serviços voltada à sustentabilidade no setor mineral.

Empresas como Vale, Mineração Rio do Norte, Alcoa, Magellan, Brazauro Hydro e North Star confirmaram presença no evento.

Como participar

As inscrições podem ser feitas pelo link: Sympla - Mineração no Pará, Tendências e Caminhos para a Sustentabilidade.

Serviço:

Evento: Workshop "Mineração no Pará: Tendências e Caminhos para a Sustentabilidade"

Data: 14 de março de 2024

Horário: 8h às 12h

Local: Salão de Eventos do Sistema Fiepa (9º andar) - Travessa Quintino Bocaiúva, nº 1588, Bairro Nazaré, Belém/PA