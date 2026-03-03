Centro de Referência de Atendimento à Mulher será inaugurado com ação social em Marituba

Como parte da programação do Mês da Mulher, será inaugurado em Marituba o novo Centro de Referência de Atendimento ao Público Feminino. A cerimônia ocorrerá na quinta-feira (5), das 9h às 13h, na Avenida Souza Araújo com a Passagem Lara, nº 407, no bairro Dom Aristides. A programação ainda conta com uma grande ação de cidadania, oferecendo diversos serviços gratuitos à comunidade.

Durante a programação de inauguração, moradores poderão ter acesso a atendimentos nas áreas de saúde, assistência social e cuidados pessoais. Entre os serviços de saúde disponíveis estão PCCU (Papanicolau), ultrassonografia mamária e transvaginal, mamografia e consultas com clínico geral, ginecologista, dermatologista, nutricionista, psicóloga e pediatra. Também haverá atendimento do Odontomóvel.

Na área de cidadania, será realizado atendimento para Cadastro Único e haverá feira de artesanato com exposição e venda de produtos locais.

Além disso, a ação oferecerá serviços de manicure, design de sobrancelha, limpeza de pele e corte de cabelo, ampliando o acesso a cuidados pessoais para as mulheres da comunidade.

A iniciativa busca fortalecer a rede de apoio e ampliar o acesso a serviços essenciais, promovendo mais cuidado, orientação e cidadania para as mulheres do município.