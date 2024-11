Quais os 10 bairros mais populosos de Belém? Veja a lista do Censo de 2022

Os dados do Censo 2022 sobre Belém revelam que o Guamá é o bairro mais populoso da capital paraense. No período de coleta do estudo, o bairro somava 81.227 habitantes, seguido de perto por Tapanã, que possui 69.295 moradores, e Pedreira, com 64.465.

Esses bairros, localizados em diferentes zonas de Belém, apresentam características próprias que ajudam a explicar a concentração de moradores. Enquanto o Guamá e a Pedreira são áreas mais tradicionais e com infraestrutura estabelecida, o Tapanã tem se expandido rapidamente, recebendo investimentos que atraem novos moradores.

“Os bairros de Belém, cada um tem seu contexto histórico e sua relação com a cidade. O Guamá abrange uma parte muito importante da capital e devido a essa proximidade atrai muitos moradores, no entanto, o Tapanã passou a atrair mais moradores a partir do momento em que a capital paraense começou a se expandir através da avenida Augusto Montenegro”, diz Luiz Martins, analista socioeconômico e coordenador técnico do Censo 2022 no Pará.

Outros bairros que também se destacam em população são o Marco, com 59.847 habitantes, e Marambaia, onde residem 58.870 pessoas. “Essa distribuição reflete a expansão das zonas urbanas de Belém e a ocupação intensa de áreas que oferecem uma combinação de moradias e acesso a serviços básicos”, diz o especialista.

Ranking dos dez bairros mais populosos de Belém:

Guamá – 81.227 habitantes Tapanã – 69.295 habitantes Pedreira – 64.465 habitantes Marco – 59.847 habitantes Marambaia – 58.870 habitantes Jurunas – 53.985 habitantes Coqueiro – 49.790 habitantes Montese – 46.750 habitantes Parque Verde – 42.541 habitantes Sacramenta – 40.835 habitantes

Esses dados estão disponíveis na íntegra no portal do IBGE, oferecendo um panorama detalhado sobre a ocupação populacional nos principais bairros da capital paraense.