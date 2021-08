Celular plugado na tomada? Saiba o que fazer para evitar acidentes

Utilizar aparelhos celulares durante o carregamento pode ser um perigo muito grande para os usuários. Além de sobrecarregar o aparelho, acidentes como a descarga elétrica podem levar o indivíduo á morte. A utilização do aparelho celular se tornou algo necessário para as pessoas na última década, a questão se reafirmou durante a pandemia. Acessar aplicativos de banco, transporte e até reuniões online, fez do aparelho smartphone algo indispensável na rotina das pessoas.

Com tamanha demanda por recursos digitais, a carga da bateria do celular quase sempre não é suficiente. Quando isso acontece, no meio do dia por exemplo, para evitar ficar off-line o usuário precisa recarregar a bateria do celular. Neste processo, enquanto o celular está carregando, conectado à tomada, muitas pessoas acabam utilizando o aparelho.

O que muitos não sabem, são os riscos de utilizar o aparelho celular conectado à tomada. De acordo com um levantamento da reportagem, só este mês de agosto, duas mulheres no Pará morreram ao receber descarga elétrica, enquanto usavam o celular.

No dia 12 de agosto deste ano, a dona de casa Ligiane Moreira, de 31 anos, morreu ao receber uma descarga elétrica, quando foi atender um celular que estava conectado à tomada. Ela estava lavando roupa no momento do acidente.

No último final de semana, Radja Ferreira de Oliveira, de 18 anos morreu em Santarém. Ela estava mexendo do celular também conectado à tomada, quando recebeu uma descarga elétrica.

No ano passado, um menino de apenas 11 anos, na região de Santarém morreu enquanto brincava no celular, ele também foi vítima de descarga elétrica.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Elizabete Macedo, Técnica de Segurança da Equatorial Pará, explica que alguns cuidados podem salvar vidas. Ela explica a corrente elétrica é conduzida pelo cabo do carregador. Enquanto o usuário utiliza o smartphone, está em contato indireto com essa corrente elétrica. Caso haja falha durante o processo ou se um raio passar por essa corrente elétrica, pode causar a morte do indivíduo que esteja em contato com o meio eletrônico.

De acordo com a especialista, o ideal é retirar o equipamento do carregador quando for usá-lo. “Não se deve de maneira alguma utilizar o telefone celular enquanto está carregando. O dispositivo deve ficar plugado na tomada o tempo necessário para completar a carga, só depois deve ser retirado para uso. Caso a pessoa necessite usá-lo, tem que desconectar o aparelho.”

Elizabete disse ainda que dormir com o celular carregando na tomada e próximo à cama, também não é aconselhável por conta do superaquecimento. Pode levar o aparelho a explosão.

Outro ponto levantado pela técnica de segurança, é deixar o carregador plugado na tomada mesmo sem uso, de acordo com ela pode causar inúmeros acidentes. “Já tivemos casos de crianças que levaram choque porque colocou a ponta do carregador na boca quando o mesmo estava conectado na tomada. O risco é o mesmo para os pets. Além de gastar energia, existe um outro fator, no caso de raios, a energia pode ser repassada pelo o cabo plugado à tomada e em contato com piso, transfere a descarga para toda a residência.”

Além dessas orientações, é indispensável que cada residência possua o fio terra. Este fio tem a função de capturar a corrente elétrica que algumas vezes quer “fugir” do interior dos aparelhos defeituosos e conduzi-la para a terra, desviando-a do corpo das pessoas e evitando acidentes. Caso haja necessidade um especialista deve fazer a inspeção do imóvel para verificar a condução elétrica.

O perigo dos similares

Alguns incidentes relacionados a choques elétricos podem ocorrer principalmente por defeitos nos carregadores, que tem entre outras funções reduzir o nível de tensão elétrica conforme o padrão técnico adotado pelos fabricantes.

Utilizar o carregador e os cabos originais do aparelho é indispensável para evitar este tipo de acidente. As diferentes configurações de voltagem e amperagem entre os modelos podem oscilar em equipamentos de marca similar, o recomendável é utilizar os que tenham selo de garantia de qualidade do INMETRO.

Os acessórios similares também podem sobrecarregar e danificar os aparelhos telefônicos.

Como evitar acidentes