Cavalgada Ruralista abre a 37ª Exposição Agropecuária de Marabá

Evento tradicional reuniu cavaleiros, comitivas e moradores nas ruas da cidade, reforçando a força do agronegócio no sul e sudeste do Pará

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma criança observando a Cavalgada Ruralista. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A Cavalgada Ruralista, realizada na manhã deste sábado (13/9), marcou a abertura da 37ª Exposição Agropecuária de Marabá (Expoama), no sudeste do Pará. A programação percorreu cerca de dez quilômetros pelas ruas da cidade, até o Parque de Exposições Agropecuárias, onde a festa seguiu com a tradicional “queima do alho”, realizada pela primeira vez na feira.

Promovida pelo Sindicato e pela Associação dos Produtores Rurais de Marabá, a cavalgada reuniu centenas de moradores que acompanharam a passagem das comitivas pelas principais vias da cidade. Entre eles estava David Cotrim, soldador, que registrou o momento no celular. “É a primeira vez que eu vejo. Parabéns a quem organiza. É novidade para mim. As pessoas gostam muito. A gente vê falarem bem. Quase todas as regiões do Pará têm as feiras”, contou.

Para Élcio Queiroz, integrante da comitiva Colombo, o evento representa tradição e identidade cultural. “É uma cultura tradicional da população e nós seguimos isso como um esporte. É gratificante, gostamos muito desse evento e não podemos deixar essa tradição morrer”, destacou.

O governador Helder Barbalho participou da programação e destacou que a região "é tão potente para o agro paraense e simboliza a riqueza da produção rural, que coloca o Pará em destaque para todo o Brasil, garantindo geração de emprego, de renda e alimento na mesa das pessoas". 

A Expoama, que em 2024 movimentou cerca de R$ 100 milhões e reuniu mais de 200 mil pessoas, segue neste ano com programação de 16 a 21 de setembro no Parque de Exposições. Além de shows musicais, rodeios e parque infantil, o público poderá visitar estandes, conhecer novidades em máquinas, implementos, veículos, energia solar e soluções tecnológicas para o agronegócio.

