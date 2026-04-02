Catedral Metropolitana de Belém fica lotada durante Missa da Ceia do Senhor

Fiéis lotaram a Catedral Metropolitana de Belém na noite desta quinta-feira (2) para participar da Missa da Ceia do Senhor, uma das celebrações mais significativas da Semana Santa.

Presidida por Dom Julio Endi Akamine, a celebração é marcada pelo tradicional rito do lava-pés, que recorda o gesto de humildade de Jesus Cristo ao lavar os pés dos apóstolos, simbolizando o serviço e o amor ao próximo.

Após a missa, será realizado o traslado do Santíssimo Sacramento para a Capela da Reposição. No local, os fiéis permanecem em adoração até a meia-noite, em um momento de silêncio, oração e reflexão.

A celebração reuniu católicos de diferentes paróquias da arquidiocese e reforçou o espírito de fé e devoção que marca a programação da Semana Santa em Belém.

“Hoje nós somos convidados a ouvir as últimas palavras de Jesus. Jesus está prestes a morrer. Mas Ele não é levado à morte. Ele entrega a sua vida”, refletiu Dom Julio.