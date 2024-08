Castanhal: 4º Pedal da Cooperação ofecere serviços gratuitos e reúne ciclistas; veja como participar

Castanhal, no nordeste paraense, receberá o 4º Pedal da Cooperação, organizado pelo Sicredi, Cooperativa dos Educadores Autônomos de Castanhal (CEAC), Sistema OCB/PA, Alfa Energia, ProLife e Única. O evento, que ocorrerá nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, vai oferecer serviços gratuitos à comunidade e reunir ciclistas de todas as idades para uma manhã de esporte, confraternização e solidariedade.

Nos dois dias, será realizada campanha de doação de mudas de árvores, aulão de Fitdance e ações de educação financeira. Também haverá ecoponto de arrecadação de resíduos e mostra pedagógica. No domingo (1º/09), ocorrerá o passeio ciclístico e sorteio de brindes. A concentração dos participantes será na Praça do Estrela, a partir das 6h, com a largada marcada para 6h30. O percurso chega até a Vila do Apeú e depois retorna à praça, totalizando 16 km percorridos.

“Estamos orgulhosos de apoiar o 4º Pedal da Cooperação - Edição Castanhal, um evento que destaca a solidariedade e união que o Sicredi tanto valoriza. Esta iniciativa não apenas promove a saúde e o bem-estar através do esporte, mas também fortalece nossa comunidade ao ajudar aqueles que mais precisam. Acreditamos que, juntos, podemos fazer a diferença e construir um futuro mais justo e colaborativo para todos”, defendeu o presidente do Conselho de Administração do Sicredi, Wilson Machado.

Kátia Santos, presidente da CEAC, destacou o lado educacional do evento. “Além da coleta de alimentos, o evento terá um forte componente educacional e social, com a participação ativa do corpo escolar no programa CooperJovem. Os alunos terão a oportunidade de apresentar seus trabalhos, destacando o valor da cooperação e da solidariedade. Este envolvimento dos jovens é essencial, pois promove a conscientização sobre a importância da ajuda mútua e do trabalho em equipe, além de estimular o espírito de cidadania e responsabilidade social desde cedo”, explicou.

Saiba como participar

As inscrições para o Pedal estarão abertas de 1º a 31 de agosto de 2024, pelo Sympla. Para confirmar a inscrição, os participantes deverão doar 3 kg de alimentos não perecíveis. Estes alimentos serão destinados às instituições Castelo dos Sonhos e Casa da Fraternidade, reforçando o compromisso social do evento.

Os participantes deverão entregar os alimentos e retirar os kits do evento em uma das cinco escolas da CEAC em Castanhal, de 19 a 30 de agosto de 2024, nos horários das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os locais disponíveis para a retirada são: Escola CEAC - Dr. Erivaldo de Jesus Araújo, Escola CEAC - ABC, Escola CEAC - São Miguel Arcanjo, Escola CEAC - Marwin e Escola CEAC - Alegria do ABC. Já no dia 31, as inscrições e entrega dos kits será feita na Praça do Estrela.

Serviço

Data do evento: 31 de agosto e 1º de setembro de 2024

Sábado: das 8h às 20h

Domingo: Pedal (Concentração às 6h, largada às 6h30)

Inscrições: 01 a 31 de agosto de 2024, às 23h59, no Sympla

Doações: 3 kg de alimentos não perecíveis

Entrega dos alimentos e retirada dos kits

Data: 19 a 30 de agosto de 2024

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Locais:

Escola CEAC - Dr. Erivaldo de Jesus Araújo

Escola CEAC - ABC

Escola CEAC - São Miguel Arcanjo

Escola CEAC - Marwin

Escola CEAC - Alegria do ABC

Data: 31 de agosto de 2024

Horário: 8h às 20h

Local: Praça do Estrela

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 243 municípios e possui 323 agências, para o atendimento a mais de 1,252 milhão de associados.