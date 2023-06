Castanhal recebe 3ª edição do Pedal da Cooperação

Nos próximos dias 30 de junho e 1º de julho, Castanhal vai sediar a 3ª edição do Pedal da Cooperação, com passeio ciclístico e diversos serviços gratuitos para a comunidade. O evento faz parte das celebrações do Dia de Cooperar - Dia C, uma iniciativa liderada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil) para comemorar o Dia Internacional do Cooperativismo, celebrado anualmente no primeiro sábado de julho.

Para participar, os interessados devem realizar a pré-inscrição de forma online e confirmar presencialmente, com a entrega de 3kg de alimentos não perecíveis nas unidades da Cooperativa de Educadores Autônomos de Castanhal (CEAC) e na Praça do Estrela, em Castanhal.

Os participantes que validarem suas inscrições com a doação de alimentos terão direito ao kit de participação, que contém camisa, sacochila e squezze. O kit poderá ser retirado a partir de 26 de junho, nas unidades da CEAC, ou nos dias 30 de junho e 1º de julho, na Praça do Estrela. Os alimentos coletados serão doados a entidades de apoio social que atuam em Castanhal e região.

Organizada pela CEAC, Sicredi, COOPASMIG, Sicoob Cooesa, Unimed Belém e Uniodonto, além de parcerias com o poder público por meio da Prefeitura Municipal de Castanhal e entidades como SEBRAE e Instituto Embelleze, além do apoio do Sistema OCB SESCOOP Pará, a programação vai incluir ainda diversas atividades e serviços para a comunidade local.

“O Sicredi desenvolve ações de voluntariado durante todo o ano porque se sente parte da comunidade onde está inserido. Faz parte da nossa atuação o desenvolvimento econômico e social das localidades, sendo o voluntariado uma iniciativa que praticamos e estimulamos, porque acreditamos que praticar o voluntariado pode transformar a realidade das pessoas”, pontua Amaury Braga Dantas, Diretor Executivo da Sicredi Norte.

Ações gratuitas

Na sexta-feira (30), das 15h às 18h, o Instituto Embelleze estará na Praça do Estrela oferecendo gratuitamente o serviço de corte de cabelo masculino e feminino, além de design de sobrancelhas. No sábado (1º), pela manhã, será realizada emissão gratuita de documento de identidade, com atendimento de 400 senhas por ordem de chegada, que serão entregues posteriormente na unidade da Polícia Civil. Será necessário levar duas fotos 3x4, além de originais e cópias da certidão de nascimento ou casamento e do comprovante de residência.

Durante o evento, um consultor do Sebrae Pará vai ofertar assessoria gratuita para a formalização de Microempreendedores Individuais (MEIs) e de outros modelos de negócios. A Prefeitura Municipal de Castanhal também estará presente, realizando aferição de pressão, aplicação de vacinas e outros serviços rápidos de saúde.

O passeio ciclístico ocorrerá no sábado, dia 1º, saindo às 15h30 da Praça do Estrela até a Vila do Apeú e retornando ao mesmo local, em um percurso total de 16km. Ao final, os ciclistas serão recebidos por uma grande festa de encerramento, com atrações culturais e sorteio de brindes.

Confira a programação completa:

Dia 30 de junho, sexta-feira, das 15h às 20h:

Serviço gratuito de corte de cabelo e design de sobrancelhas - Instituto Embelleze;

Inscrições, coleta de doação dos alimentos e entrega de kit do pedal;

Atividades e exposições dos alunos das escolas CEAC;

Apresentação do resultado de projetos do Programa Cooperjovem;

Atividade física: dança e ginástica no palco;

Atração musical no palco.

Dia 01 de julho, sábado, das 07h às 12h:

Atividade física no palco com alongamento e ginástica;

Inscrições, coleta de doação dos alimentos e entrega de kit do pedal;

Emissão grátis de documentos: documento de identidade, CPF e CTPS Digital;

Consultoria sobre legalização de MEI e empresas com SEBRAE;

Serviços de saúde: aplicação de vacina, medição de pressão e glicose.

Dia 01 de julho, sábado, das 14h às 18h:

Concentração e saída do Pedal da Cooperação;

Ginástica e atividade física no palco;

Sorteio de brindes.

O Dia C

O Dia de Cooperar surgiu em 2009, com o objetivo de aplicar princípios e valores cooperativistas e promover um movimento de solidariedade e voluntariado. Em 2022, no Pará, o Dia C alcançou 7 mil beneficiários, mais de 600 voluntários e contou com a participação de nove cooperativas. A iniciativa é realizada pelas cooperativas que atuam na região, com o apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras - OCB Sescoop Pará, e busca levar serviços gratuitos e estímulo à cooperação para as comunidades locais.