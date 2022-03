Castanhal: previsão é de chuvas nos próximos dias, alerta Censipam

A forte chuva do final da tarde desta segunda-feira (21) causou alagamentos em Castanhal, nordeste paraense. De acordo com o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), até quarta-feira (23) são esperadas fortes chuvas no município. Ao longo desta terça-feira (22), a Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Castanhal vai realizar a limpeza das áreas afetadas pelo alagamento.

Valter Costa, secretário de obras de Castanhal, diz que a ação ocorre também em parceria com a Defesa Civil do município, que está notificando a população sobre os alertas de chuva. As áreas mais afetadas são próximas ao canal Paulo Titan, que causa o alagamento no Centro e em Nova Olinda.

"A secretaria está fazendo a limpeza dos canais, desobstrução de bueiros e empedramento nos locais mais críticos. A Defesa Civil está atuando de forma intensa com alertas de chuvas acima de 100 mm. Estamos com as frentes de serviço de limpeza quando chove, depois escoa a água rapidamente. Há equipes em diversos bairros, entre eles: Salgadinho, Ianetama, Bairro Novo, São José, Propira, Centro, Nova Olinda, Fonte Boa, Santa Helena, Pirapora e Cariri", explicou.

Ainda de acordo com o secretário, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) realizou uma obra que está represando a água.

"O grande 'gargalo' hoje é uma tubulação feita pelo DNIT, na BR-316, no canal Paulo Titan, que está represando e ocasionando alagamento no Centro e Nova Olinda", finalizou.

Previsão é de chuva o mês inteiro

Março é um mês chuvoso principalmente nos municípios do nordeste paraense. De acordo com a meteorologista do Censipam, Nizele Gomes, já é esperado um volume maior de chuvas nesta época do ano. Embora o total de chuvas ainda estejam abaixo da média prevista de 450mm/mês, os eventos de chuva que estão acontecendo são de elevados volumes, em um curto período de tempo, o que faz com que não se tenha tempo hábil para escoar, diz a especialista.

Por isso, com a previsão ainda apontando fortes chuvas até os próximos dias, principalmente até o dia 24, a meteorologista pede atenção.

"São esperados eventos de chuva, com tempo fechado. Tempo nublado com eventos de chuva que podem ocorrer pela manhã e maiores volumes esperados à tarde desta quarta. Mas até o final do mês está previsto um volume de 450mm/mês", ressaltou.

De acordo com a especialista, Castanhal ainda está dentro do período chuvoso, que vai de dezembro a maio, na porção norte do Pará. A população deve esperar que o volume elevado de chuvas continue até o mês de abril. A diminuição da frequência e volume de chuva é esperada só para meados de maio.