Castanhal comemora o 7 de setembro

O desfile cívico-militar em homenagem ao Dia da Independência, em Castanhal, no nordeste do estado, iniciou às 7h da manhã, desta quinta-feira, na avenida Quintino Bocaiuva, ao lado da praça do Estrela e foi organizado pela prefeitura do município.

A tradicional Banda Municipal 28 de janeiro, abriu as comemorações. E os primeiros a desfilar na avenida foram os militares do Tiro de Guerra, seguidos da corporação do 5º Batalhão de Policiamento Militar, viaturas da PM e os bombeiros. Centenas de pessoas acompanharam o evento ao logo da avenida e nas arquibancadas montadas na calçada da praça.

O prefeito Paulo Titan falou da importância e do significado da comemoração da data. “Há mais de 200 anos comemoramos a independência do Brasil e essa data jamais deve ser esquecida, mas eu quero deixar uma reflexão que amor à pátria vai muito além de escolhas partidárias e sim começar a cuidar melhor da pátria começando pela sua cidade, com práticas simples como não jogar lixo nas ruas e respeito ao próximo “, disse.

As crianças das creches municipais abriram o desfile dos cerca de 20 escolas (Patrícia Baía)

Depois foi a vez das creches e escolas da rede municipal alunos das escolas. Um momento muito especial para Roberta Silva, mãe da pequena Sophia Silva, de 6 anos, que participou pela primeira vez do momento cívico.

“Ela estava muito empolga nos ensaios e hoje deu o melhor na avenida e desfilou feito gente grande. Fiquei muito emocionada”, contou a mãe.

Ambulantes comemoram as vendas (Patrícia Baía)

O movimento na praça do Estrela agradou aos ambulantes que aproveitaram a data para vender os tradicionais cata ventos e as bandeirinhas do Brasil. “Este ano vamos vender muito mais que ano passado. Eu trouxe cerca de 200 ventarolas e bandeiras e pelo que estou percebendo vou voltar para casa somente com o dinheiro no bolso”, observou.

O desfile foi tranquilo e não teve nenhuma manifestação política.